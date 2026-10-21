Đà Nẵng quán triệt pháp luật và diễn tập bảo đảm an ninh mạng năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, phạm vi quản lý.

Trọng tâm là chú trọng nội dung về trách nhiệm bảo vệ hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa, phối hợp ứng phó sự cố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đồng thời, báo cáo viên cần tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới của pháp luật; phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Nội dung tập huấn phải gắn với tình huống thực tiễn, chỉ rõ vướng mắc thường gặp và hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ triển khai, bảo đảm quy định pháp luật được áp dụng thống nhất, hiệu quả.

Đối với diễn tập, lực lượng chuyên trách và các cơ quan tham gia cần nêu cao trách nhiệm, thực hiện đúng kịch bản, mục tiêu đã phê duyệt; bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống thông tin.

Quá trình diễn tập phải đề cao tính thực tế, khả năng phối hợp xử lý tình huống; qua đó đánh giá năng lực phát hiện, tiếp cận cảnh báo, tổ chức chỉ huy và khắc phục sự cố. Từng đội cần chủ động học hỏi, chỉ ra những hạn chế về con người, quy trình, công nghệ để cùng tìm hướng khắc phục.

Về không gian trưng bày thiết bị, giải pháp bảo đảm an ninh mạng, lãnh đạo thành phố đề nghị các doanh nghiệp công nghệ tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây là dịp để các đơn vị tiếp cận công nghệ mới, kết nối hợp tác trong ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình phù hợp và con người có ý thức, kỹ năng. Mỗi cán bộ thực hiện đúng quy định, mỗi đơn vị xử lý kịp thời là một mắt xích bảo vệ sự vận hành thông suốt cho hệ thống thông tin toàn thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên Công an thành phố quán triệt chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 2026 và các Nghị định số: 327/2026/NĐ-CP, 328/2026/NĐ-CP, 329/2026/NĐ-CP, 330/2026/NĐ-CP, 333/2026/NĐ-CP của Chính phủ”; chuyên đề “Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 331/2026/NĐ-CP, 332/2026/NĐ-CP quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng”.