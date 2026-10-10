Đà Nẵng: Phường Tam Kỳ được khen thưởng về công tác tuyển quân năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng vừa được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của chính quyền, lực lượng quân sự địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở.

Tại hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 diễn ra chiều 8/10, thành tích của phường Tam Kỳ được biểu dương. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong năm tới.

Để đạt kết quả trên, phường Tam Kỳ đã chú trọng công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời phát huy vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Các bước từ quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ, sơ tuyển, khám tuyển đến xét duyệt chính trị, chính sách đều được triển khai theo quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ (đứng giữa), trao quà động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc rà soát, quản lý công dân trong diện gọi nhập ngũ, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên và gia đình hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi cũng như ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ trao kinh phí hỗ trợ gia đình tân binh trong chương trình “Tiếp sức tân binh – Vững bước lên đường”.

Trung tá Nguyễn Minh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, cho biết kết quả tuyển quân năm 2026 có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của UBND phường và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự ủng hộ của Nhân dân. Theo ông Hải, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện nghiêm từng khâu tuyển chọn và tăng cường vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ. Đây là cơ sở để địa phương hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Không chỉ tập trung vào công tác tuyển quân, phường Tam Kỳ còn triển khai nhiều nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong quá trình chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp xây dựng văn kiện, luyện tập vận hành cơ chế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Việc rà soát, hoàn thiện phương án được chú trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, xử lý tình huống và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng ghi nhận những nỗ lực của Ban Chỉ huy Quân sự phường trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số, vũ khí, trang bị và xây dựng nền nếp chính quy tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quân sự địa phương.

Cùng với đó, công tác hậu phương quân đội được phường quan tâm thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 142, Sư đoàn 315. Những chuyến thăm của lãnh đạo địa phương không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần củng cố mối liên hệ giữa chính quyền với quân nhân và gia đình.

Phường Tam Kỳ được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Địa phương cũng tổ chức gặp mặt, biểu dương 5 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2026. Hoạt động nhằm khích lệ các tân học viên tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh việc động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, phường Tam Kỳ còn phối hợp hỗ trợ các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng là sự ghi nhận đối với những kết quả phường Tam Kỳ đạt được trong công tác tuyển quân năm 2026. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục tăng cường quản lý nguồn công dân, nâng cao chất lượng các bước tuyển chọn, đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy sự phối hợp giữa các lực lượng. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2027, đồng thời góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.