Đã Nẵng: Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng hưởng úng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc

Sự kiện có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh; lãnh đạo phường Liên Chiểu cùng hàng trăm bà con nhân dân địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng ngày hội

Hưởng Phước là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, trong đó đình làng Hưởng Phước là di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Thời gian qua, được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của phường Liên Chiểu, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hưởng Phước phối hợp cùng các hội đoàn thể triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hưởng Phước là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử

Theo ghi của chúng tôi, song song với ngày hội chính thức, các Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố trên địa bàn phường Liên Chiểu sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ khác.

Sắc hoa tươi thắm dâng lên Bác

Tại Tổ dân phố Hưởng Phước, Hội thi cắm hoa với chủ đề “Sắc hoa đại đoàn kết – Kính dâng lên Bác” diễn ra với các màn so tài khéo léo, tỉ mỉ của các đội thi.

Các lẵng hoa được trình bày công phu, sáng tạo

Những lẵng hoa tươi đẹp không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn toát lên vô vàn ý nghĩa, thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, sum vầy, phát triển.

Những cánh hoa của đoàn kết , sum vầy, phát triển

Nhiều tổ dân phố khác cũng tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, kéo co, nhảy bao bố, dựng cổng trại...

Những hoạt động gắn kết, vun đắp tình yêu giữa mọi người với nhau↵

Những trò chơi, màn thi đua không còn quan trọng chuyện thắng thua mà chỉ còn tiếng cười sảng khoái vang lên, những cái bắt tay hào hứng, cái ôm ấp vỡ òa. Tất cả đã thể hiện rõ nét không khí phấn khởi, tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân địa phương.

Cuộc thi kéo co sôi nổi, thu hút hàng trăm người tham gia, cổ vũ

Trước đó, tối 14/11, UBND phường Liên Chiểu cũng đã tổ chức chương trình Nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày Hội đại đoàn kết dân tộc.

Cuộc thi nhảy bao bố khiến khán giả có nhiều phen cười nghiên ngã

Trong không khí hân hoan, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tề tịu đông đảo, lắng nghe, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đó là những tiết mục ca múa nhạc giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Lời ca tiếng hát, điệu múa đưa mọi người cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật ý nghĩa, vui tươi và đậm đà bản sắc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật ấn tượng

Thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại phường Liên Chiểu đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và hạnh phúc.