Đà Nẵng: Phường Liên Chiểu tổ chức giải bóng đá hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 13/11, thông tin từ UBND phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, địa phương vừa khai mạc tổ chức giải Bóng đá Toàn dân 2026.

Giải đấu bóng đá toàn dân Liên Chiểu được tổ chức

Đây là sự kiện thể dục thể thao lành mạnh chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Sự kiện lan tỏa tinh thần thể thao

Giải đấu diễn ra với sự tham gia của các đội bóng nam đến từ các cụm khu dân cư trên địa bàn phường. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường (bìa phải) cùng ông Đặng Đức Nhật, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Liên Chiểu chỉ đạo giải đấu

Chính quyền địa phương mong muốn qua giải đấu sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư ↵

Giải thi đấu nhận được sự quan tâm theo dõi, cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần tạo nên giải đấu diễn ra sôi nổi, thành công.