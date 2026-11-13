Đà Nẵng: Phường Liên Chiểu tổ chức giải bóng đá hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
Giải bóng đá ý nghĩa và thiết thực được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Ngày 13/11, thông tin từ UBND phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, địa phương vừa khai mạc tổ chức giải Bóng đá Toàn dân 2026.
Đây là sự kiện thể dục thể thao lành mạnh chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Giải đấu diễn ra với sự tham gia của các đội bóng nam đến từ các cụm khu dân cư trên địa bàn phường. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.
Chính quyền địa phương mong muốn qua giải đấu sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Giải thi đấu nhận được sự quan tâm theo dõi, cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần tạo nên giải đấu diễn ra sôi nổi, thành công.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/phuong-lien-chieu-to-chuc-giai-bong-da-toan-dan-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-a35849.html