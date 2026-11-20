Những ngày cuối tháng 11/2026, máy móc, công nhân đang gấp rút triển khai thi công tại dự án mở rộng tuyến đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Các dự án tại phường Liên Chiểu đang được gấp rút triển khai

Đây là dự án có tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 9/2026 và hiện tại đang được đẩy nhanh tiến độ. Kế hoạch vốn đầu tư công năm nay bố trí cho dự án là 15 tỷ đồng, hiện đã giải ngân trên 50%.

Ông Lê Văn Sơn, trú phường Liên Chiểu cho biết, ông rất vui mừng khi phường Liên Chiểu đầu tư mở rộng đường Âu Cơ cũng như công viên vườn hoa khu vực giao đường Âu Cơ - Lạc Long Quân. Đường thông hè thoáng sẽ đẩy nhanh phát triển.

Tuyến đường Âu Cơ được đầu tư mở rộng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài dự án mở rộng đường Âu Cơ, năm 2026 phường Liên Chiểu triển khai 29 dự án đầu tư công với tổng nguồn vốn khoảng 143 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp, hiện đã giải ngân khoảng 85%.

Đường thông hè thoáng sẽ đẩy nhanh phát triển

Theo lãnh đạo UBND phường Liên Chiểu, phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban điều hành, các đơn vị thi công tập trung xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, chi tiết lộ trình cho từng dự án. Hàng tuần có báo để phường nắm, đôn đốc công việc. Những trường hợp vướng mắc, khó khăn thì phường tập trung chỉ đạo tháo gỡ hoặc báo sở ngành phối hợp giải quyết.