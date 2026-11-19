Trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Hương Trà.

Thông qua chuỗi hoạt động chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Hương Trà tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, phát huy tinh thần gắn kết, đồng thuận và sự tham gia của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại các tổ dân phố

Những ngày cuối tuần qua, các tổ dân phố trên địa bàn phường Hương Trà, TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự các hoạt động có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các khu dân cư cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhìn nhận kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa trong năm qua.

Lãnh đạo địa phương trao giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Việc tổ chức ngày hội tại các tổ dân phố tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, vận động Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

Đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết cộng đồng

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn mở rộng cơ hội giao lưu giữa các hộ gia đình, các thế hệ trong khu dân cư.

Thông qua những tiết mục văn nghệ và hoạt động thể thao, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng. Sự tham gia tích cực của người dân cũng góp phần làm phong phú sinh hoạt tại khu dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố tình làng nghĩa xóm.

Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, lãnh đạo phường đến dự, chung vui cùng Nhân dân; đồng thời trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào tại địa phương. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận đối với đời sống người dân, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng địa phương

Từ các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đến việc chăm lo những gia đình khó khăn, Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Hương Trà đã tạo không gian sinh hoạt chung, khuyến khích người dân tham gia vào các phong trào tại địa phương. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Thời gian tới, việc phát huy tinh thần đoàn kết cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực tại từng tổ dân phố; trong đó chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường, chăm lo an sinh xã hội và vận động người dân cùng tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Chuỗi hoạt động chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phường Hương Trà góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần đồng thuận và trách nhiệm trong mỗi người dân. Qua đó, tạo thêm động lực để các khu dân cư chung sức xây dựng phường Hương Trà ngày càng văn minh, giàu đẹp.