Đà Nẵng: Phường Hương Trà phổ biến pháp luật đến gần từng tổ dân phố

Người dân được Công an phường Hương Trà tư vấn những vấn đề liên quan pháp luật. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tại hội nghị, đông đảo người dân ở tổ dân phố Ngọc Bích được giới thiệu những nội dung cơ bản Luật Tiếp cận thông tin năm 2026; hướng dẫn người dân khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử phường Hương Trà; giải đáp những vấn đề người dân thường gặp trong quá trình thực hiện quyền tiếp cận thông tin; những quy định mới về quản lý đất đai đối với nội dung về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; xác định lại diện tích đất ở đối với trường hợp sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng trước ngày 1/7/2004; chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, người dân còn được hướng dẫn tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID, được tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích và giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong việc tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ và hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và các nhu cầu thiết yếu.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đông đảo người dân ở tổ dân phố Ngọc Bích tham dự hội nghị. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đồng thời, tư vấn pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các quyền sở hữu gắn liền với đất; thủ tục giải quyết hồ sơ về chứng thực, hộ tịch; tư vấn về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, trình tự thực hiện, phí và lệ phí; hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến và khai thác kết quả điện tử trên ứng dụng VNeID.

Hội nghị tập trung tuyên truyền luật và những quy định mới về quản lý đất đai. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu cho hay, hội nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công lưu động, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Đồng thời tăng cường công tác tư vấn pháp luật, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức trong thủ tục hành chính.

Qua đó, đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở địa bàn xa trung tâm.

Đông đảo người dân đến tham gia để được tư vấn những vấn đề liên quan pháp luật. (Ảnh: QUÂN VẠN)

“Bên cạnh tổ chức hội nghị trực tiếp tại các tổ dân phố, sắp tới, phường Hương Trà sẽ lồng ghép nhiều hoạt động và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với nhân dân. Đơn cử như tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nghệ thuật Bài Chòi. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương”, đồng chí Trần Trung Hậu chia sẻ.