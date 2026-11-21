Trường mầm non Tuổi Thơ, phường Hương Trà tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn phường. (Ảnh: ANH QUÂN)

Hương Trà là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, sở hữu nhiều giá trị đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, không gian làng quê và đời sống văn hóa cộng đồng. Trong đó, Làng sinh thái Hương Trà, con đường hoa sưa, Đình làng Hương Trà cùng các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn là những điểm nhấn quan trọng, tạo nên nét riêng và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Hương Trà đang dần trở thành điểm đến du lịch ưa thích của khách quốc tế. (Ảnh: ANH QUÂN)

Những năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn từng bước được quan tâm đầu tư, phát triển. Đặc biệt, Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026” đã thu hút trên 40.000 lượt khách, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Hương Trà đến đông đảo người dân và du khách.

Ngoài ra, Lễ hội Đình làng Hương Trà, các hoạt động văn hóa truyền thống, trải nghiệm không gian làng sinh thái, ẩm thực địa phương và sự tham gia của cộng đồng dân cư đã từng bước tạo nền tảng cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương.

Hương Trà hình thành và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch di sản, làng quê, sinh thái ven sông, làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm nông nghiệp. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Bùi Ngọc Huy chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng hoạt động du lịch Hương Trà vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; sản phẩm và dịch vụ du lịch chưa thật sự đa dạng; thời gian lưu trú của du khách còn hạn chế; việc kết nối các điểm đến, thu hút đầu tư, quảng bá và khai thác tiềm năng du lịch chưa tương xứng với những lợi thế sẵn có.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Bùi Ngọc Huy phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch phường Hương Trà giai đoạn 2026-2030” là cần thiết, nhằm xác định rõ mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đồng thời tạo cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, từng bước đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, đồng chí Bùi Ngọc Huy cho hay.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đề án “Phát triển du lịch phường Hương Trà giai đoạn 2026-2030” được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch theo hướng làng quê, sinh thái và văn hóa.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 hình thành và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch di sản, làng quê, sinh thái ven sông, làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm nông nghiệp; phấn đấu đạt 120.000 lượt đến 150.000 lượt khách mỗi năm. Địa phương sẽ ưu tiên hạ tầng thiết yếu tại các điểm có khả năng đón khách, hình thành bộ dữ liệu, chuẩn hóa thông tin điểm đến, cơ sở kinh doanh và các sản phẩm du lịch khác.

Đại biểu trao đổi, góp ý tại hội thảo. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý vào một số nội dung trọng tâm, gồm: Xác định rõ những sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính khác biệt và khả năng thu hút du khách; đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, cảnh quan; góp ý về danh mục các dự án, hạng mục ưu tiên; đề xuất các mô hình tổ chức, quản lý, khai thác dịch vụ du lịch, cơ chế hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia…

Hương Trà phát triển du lịch theo hướng làng quê, sinh thái và văn hóa. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ủy ban nhân dân phường Hương Trà mong muốn Hội thảo hôm nay không chỉ dừng lại ở việc góp ý hoàn thiện một bản Đề án, mà còn mở ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, khả thi và cơ hội hợp tác trong quá trình phát triển du lịch Hương Trà thời gian tới. Những ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện Đề án, góp phần định hướng phát triển du lịch Hương Trà theo hướng bền vững, có bản sắc, gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng dân cư.