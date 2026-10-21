Đà Nẵng: Phường Hội An tìm nhân chứng về liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Một góc Công viên Hội An. Ảnh: Tấn Thành.

Theo tài liệu của Ban CHQS phường Hội An, trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà tiến công Khu Công binh và Trại Chi Lăng tại thị xã Hội An cũ. Sau khi chiếm được mục tiêu, lực lượng ta rút về căn cứ trước sự phản kích của địch. Trận chiến gây thương vong cho lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng.

Qua làm việc với các nhân chứng, trong đó có ông Đinh Văn Lời (76 tuổi), nguyên Đội trưởng Biệt động Hội An năm 1968, Ban CHQS phường Hội An ghi nhận thông tin về các bộ đội hy sinh tại khu vực Khu Công binh và Trại Chi Lăng. Theo thông tin nhân chứng cung cấp, các liệt sĩ có thể đã được chôn cất tập thể, song vị trí cụ thể chưa được xác định.

Khu Công binh trước đây nay là Công viên Hội An, nằm trong khu vực các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Hồng Thái và Lý Thường Kiệt. Trại Chi Lăng, còn gọi là cứ điểm Chi Lăng, được xác định có thể thuộc khu vực đường Lý Nam Đế hiện nay.

Hiện Ban CHQS phường Hội An phối hợp với các phường Hội An Đông và Hội An Tây xác minh thông tin, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban CHQS phường Hội An kêu gọi người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử có thông tin liên quan đến trận chiến hoặc vị trí chôn cất liệt sĩ cung cấp cho đơn vị tại địa chỉ 82 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP Đà Nẵng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.