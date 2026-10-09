Đà Nẵng: Phường Hòa Khánh tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo phường Hòa Khánh chúc mừng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ngày 8/10, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã thăm các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo phường Hòa Khánh chúc mừng các đơn vị nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Hiện trên địa bàn phường Hòa Khánh có 7.500 hộ kinh doanh cá thể, hơn 3.150 doanh nghiệp đang hoạt động. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của phường.

Lãnh đạo phường khẳng định, địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động. Cùng với đó, phường sẽ tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm, tạo các diễn đàn để doanh nghiệp kết nối, hợp tác cùng phát triển.

Phường Hòa Khánh cũng xác định, địa phương sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh cũng thông tin một số dự án đã đang và sẽ triển khai trên địa bàn để doanh nghiệp có hướng đầu tư, hỗ trợ hợp tác. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp đồng hành cùng với phường trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.