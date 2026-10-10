Đà Nẵng: Phường An Hải đưa chuyển đổi số vào thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Chuyển đổi số tại phường An Hải đang góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, những vướng mắc về dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin vẫn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện cách thức vận hành tại cơ sở.

Ngày 9/10/2026, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc, khảo sát thực tế tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Nội dung tập trung vào việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2024 đến 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Đoàn giám sát tìm hiểu tình hình triển khai nghị quyết, việc sử dụng các phần mềm và tài khoản số trong hoạt động công vụ, cũng như những thuận lợi, khó khăn mà cán bộ, công chức gặp phải. Đoàn đồng thời đánh giá nhận thức, kỹ năng số của người dân và công tác nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Theo báo cáo của lãnh đạo phường An Hải, chuyển đổi số đã hỗ trợ tích cực quá trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều quy trình được hiện đại hóa, góp phần giúp bộ máy chính quyền cơ sở duy trì hoạt động thông suốt trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, kết quả bước đầu chưa đồng nghĩa mọi khâu vận hành đã đáp ứng yêu cầu thực tế. Khối lượng công việc ngày càng lớn, hệ thống dữ liệu còn bất cập và khả năng tiếp cận dịch vụ số chưa đồng đều giữa các nhóm dân cư tiếp tục tạo áp lực cho địa phương.

Wi-Fi miễn phí tại 37 nhà sinh hoạt cộng đồng

Một trong những kết quả được đoàn giám sát ghi nhận là việc phường An Hải triển khai phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại 37 nhà sinh hoạt cộng đồng. Địa phương cũng chủ động thí điểm mô hình “Văn phòng số dùng chung cho khu dân cư”, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Hai cách làm này được đoàn giám sát đánh giá tích cực và gợi ý nghiên cứu nhân rộng. Việc mở rộng điểm truy cập Internet tại khu dân cư tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các tiện ích trực tuyến thuận lợi hơn. Trong khi đó, mô hình văn phòng số dùng chung mở ra hướng hỗ trợ hoạt động của khu dân cư trên môi trường số.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Dù vậy, hạ tầng kết nối mới là điều kiện ban đầu. Để người dân thực sự hưởng lợi từ chuyển đổi số, địa phương vẫn cần quan tâm đến khả năng sử dụng dịch vụ, kỹ năng thao tác và mức độ thuận tiện khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Lãnh đạo phường An Hải trao đổi với đoàn giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải, các thành viên đoàn giám sát trực tiếp trải nghiệm một số dịch vụ công dưới góc nhìn của người dân. Đoàn thực hiện các thao tác, kiểm tra quy trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ trực tuyến, đồng thời lắng nghe ý kiến của cán bộ, người dân về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sử dụng tiện ích số.

Cách khảo sát này giúp đoàn giám sát tiếp cận hoạt động chuyển đổi số từ trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dựa trên báo cáo hoặc các chỉ tiêu hành chính. Qua đó, những điểm còn bất cập trong quy trình cung cấp dịch vụ có thể được nhận diện rõ hơn.

Liên thông dữ liệu và an toàn thông tin vẫn là bài toán khó

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát lưu ý hệ thống công nghệ tại địa phương vẫn còn những hạn chế. Việc kết nối, liên thông giữa các hệ thống chưa thực sự đồng bộ; quá trình khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện.

Đây là vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chuyển đổi số. Khi các hệ thống chưa kết nối thông suốt, cán bộ có thể gặp khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ, khai thác thông tin và phối hợp giữa các bộ phận. Những bất cập về dữ liệu cũng làm tăng áp lực vận hành trong bối cảnh khối lượng công việc tại chính quyền cơ sở ngày càng lớn.

Một vấn đề khác được phường An Hải quan tâm là bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động công vụ. AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin và công việc hành chính, nhưng việc sử dụng công cụ này cần đi kèm quy định rõ ràng về dữ liệu được phép đưa vào hệ thống, quyền truy cập và trách nhiệm của người sử dụng.

Từ thực tiễn triển khai, phường An Hải kiến nghị nghiên cứu phương thức quản lý, vận hành các hệ thống, phần mềm và cơ chế chia sẻ dữ liệu đồng bộ từ các bộ, ngành Trung ương đến cơ sở. Địa phương cũng đề nghị sớm ban hành quy định, hướng dẫn thống nhất về chia sẻ dữ liệu và sử dụng AI trong hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, hạn chế nguy cơ lộ lọt dữ liệu và giảm áp lực cho cán bộ, công chức.

Hoàn thiện chính sách từ những vấn đề phát sinh tại cơ sở

Qua khảo sát, đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và công tác chuẩn bị của phường An Hải. Đoàn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phương thức giải quyết công việc, việc hiện đại hóa quy trình và chất lượng đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải đề nghị phường An Hải tiếp tục làm rõ các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, rà soát và cập nhật báo cáo, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để đoàn tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Hoạt động khảo sát cho thấy, để chuyển đổi số đi vào thực chất, địa phương cần đồng thời giải quyết những vấn đề về quy trình hành chính, khả năng kết nối dữ liệu, kỹ năng số và an toàn thông tin. Các nền tảng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi hỗ trợ cán bộ xử lý công việc thuận lợi hơn và giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn.

Từ những vướng mắc tại phường An Hải, việc hoàn thiện chính sách và hướng dẫn triển khai chuyển đổi số cần gắn chặt với điều kiện vận hành ở cơ sở. Những kiến nghị từ thực tiễn sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét các giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tiếp theo.