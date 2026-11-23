Các đại biểu tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Phước Trà, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Tại Khu di tích Khu ủy Khu V, xã Phước Trà tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và ra mắt tuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, người dân, nghệ nhân, du khách và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong không khí ngày hội, các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu sản vật và trải nghiệm nghề thủ công đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Đây cũng là dịp để người dân các thôn gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, đời sống của đồng bào địa phương đến du khách.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức bấm nút kích hoạt, chính thức ra mắt tuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng xã Phước Trà. Tuyến được xây dựng trên cơ sở kết nối các địa chỉ đỏ, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa bản địa, tạo hành trình khám phá đa dạng cho du khách.

Lãnh đạo xã Phước Trà cùng đại diện cộng đồng thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt tuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Theo lộ trình giới thiệu tại chương trình, từ Nhà làng truyền thống, du khách sẽ đến Di tích lịch sử cấp tỉnh gắn với cuộc khởi nghĩa Làng Ông Tía – cuộc nổi dậy có vũ trang đầu tiên của quần chúng ở miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng vào những năm 1960. Tiếp đó là vườn tre Trà Nô bên dòng sông trong xanh, nơi du khách có thể tìm hiểu hoạt động đánh bắt cá niên, tham gia chế biến và thưởng thức món ăn từ sản vật đặc trưng của vùng cao.

Hành trình còn đưa du khách đến cây chò đôi, địa điểm gắn với câu chuyện tình yêu đôi lứa thủy chung được lưu truyền trong cộng đồng, trước khi tiếp tục tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia Khu ủy Khu V. Với diện tích gần 20ha, khu di tích nằm giữa không gian rừng cây xanh mát, lưu giữ những dấu tích lịch sử gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân ta.

Không chỉ tham quan các địa danh, du khách còn có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với người dân và trực tiếp trải nghiệm những hoạt động văn hóa truyền thống.

Tại khu vực Làng Ông Tía, các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, khách tham quan được tìm hiểu quy trình đan lát, từ chọn nguyên liệu, vót nan đến tạo hình sản phẩm; đồng thời tự tay thực hiện những công đoạn đơn giản.

Du khách trải nghiệm nghề đan lát truyền thống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân tại xã Phước Trà.

Những hạt cườm nhiều màu sắc cũng trở thành chất liệu để du khách khám phá nghệ thuật trang trí truyền thống. Qua từng công đoạn xâu kết, người tham gia có dịp hiểu hơn về sự khéo léo, tỉ mỉ trong việc tạo nên những sản phẩm thủ công gắn với đời sống và trang phục của đồng bào.

Đáng chú ý, hoạt động trải nghiệm đánh bắt cá niên trên sông mang đến một góc nhìn gần gũi về đời sống lao động của người dân vùng cao. Đây là sản vật có giá trị của Phước Trà, gắn với nguồn lợi tự nhiên và nét sinh hoạt đặc trưng của địa phương. Du khách được tìm hiểu cách đánh bắt, tham gia các hoạt động liên quan đến chế biến và thưởng thức hương vị cá niên.

Bên cạnh đó, các hoạt động bắn nỏ, giã gạo, thưởng thức ẩm thực vùng cao và giao lưu cồng chiêng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình. Tiếng cồng chiêng vang lên giữa không gian núi rừng, hòa cùng những điệu múa truyền thống và sự tham gia hào hứng của người dân, du khách.

Thông qua các hoạt động này, văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng lời kể hay những màn trình diễn mà còn trở thành trải nghiệm trực tiếp. Du khách có thể quan sát, thực hành và hiểu thêm về cách người dân gìn giữ những giá trị truyền thống trong đời sống thường ngày.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, phiên chợ nông sản vùng cao là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều gian hàng được bố trí để giới thiệu, trưng bày các loại nông sản, sản vật đặc trưng và món ăn truyền thống do chính bà con địa phương chuẩn bị.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm nông sản đặc trưng tại phiên chợ vùng cao xã Phước Trà.

Không khí mua bán, giao lưu tại phiên chợ tạo cơ hội để người dân quảng bá sản phẩm, giới thiệu phương thức sản xuất và chế biến những đặc sản của quê hương. Qua đó, hoạt động du lịch không chỉ dừng ở tham quan mà còn mở ra khả năng kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng.

Xã Phước Trà được hình thành từ ba xã Phước Trà, Phước Gia và Sông Trà. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Ca Dong và Mơ Nông. Những năm qua, địa phương đã chú trọng khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật cồng chiêng, múa dân gian, dệt thổ cẩm và nghề đan lát.

Hiện nay, các câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng tại 7 thôn tiếp tục được củng cố, duy trì hoạt động với sự tham gia của các nghệ nhân và lực lượng kế cận. Việc truyền dạy cho thế hệ trẻ được xem là giải pháp quan trọng để tiếng chiêng, điệu múa và các giá trị văn hóa không bị mai một.

Theo định hướng của địa phương, việc ra mắt tuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng là bước cụ thể hóa mục tiêu gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế. Thay vì chỉ khai thác các điểm tham quan riêng lẻ, Phước Trà hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp lịch sử, cảnh quan, nghề truyền thống, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo xã Phước Trà cho biết, địa phương mong muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của các nghệ nhân, người dân và du khách để hoàn thiện nội dung, lộ trình, thời gian tham quan cũng như cách thức tổ chức. Các thôn sẽ lựa chọn những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm khả năng duy trì thường xuyên, đồng thời tôn trọng không gian sinh hoạt và các giá trị văn hóa của cộng đồng.

Cùng với đó, địa phương định hướng khuyến khích hình thành thêm các câu lạc bộ, lớp truyền dạy nghề truyền thống, tạo điều kiện để nghệ nhân hướng dẫn thế hệ trẻ thực hành cồng chiêng, đan lát, xâu cườm và các kỹ năng văn hóa bản địa.

Từ những giá trị lịch sử cách mạng, cảnh quan núi rừng đến bản sắc văn hóa và sản vật địa phương, Phước Trà đang từng bước định hình hướng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. Khi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và giới thiệu di sản, những giá trị truyền thống không chỉ được tiếp nối mà còn có thêm cơ hội chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế ngay trên quê hương mình.