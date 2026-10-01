Đà Nẵng phủ kín tuyên truyền an toàn giao thông học đường

T

uyên truyền an toàn giao thông từ THPT đến tiểu học

Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường được triển khai tại Đà Nẵng theo hướng đưa nội dung tuyên truyền đến trực tiếp các cơ sở giáo dục, thay vì chỉ tập trung vào những đợt tuyên truyền đơn lẻ.

Trong tháng 9/2026, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền tại 82/82 trường THPT, đạt 100%, với sự tham gia của 92.845 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Công tác tuyên truyền an toàn giao thông học đường được triển khai rộng khắp tại Đà Nẵng trong tháng 9/2026. (Ảnh: CA)

Các chương trình tập trung vào những kỹ năng học sinh thường xuyên phải sử dụng khi đi học như tư thế điều khiển phương tiện, quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống phát sinh trên đường. Những quy định quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng được phổ biến trực tiếp để học sinh hiểu và chủ động thực hiện.

Cùng với hoạt động tại các trường THPT, nội dung giáo dục an toàn giao thông cũng được đưa xuống cấp tiểu học. Tại một chương trình tuyên truyền ở phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 875 học sinh được hướng dẫn những quy tắc cơ bản khi đi bộ, đi xe đạp, qua đường, chấp hành tín hiệu đèn và biển báo giao thông.

Với học sinh nhỏ tuổi, việc tuyên truyền được tổ chức bằng hình thức đố vui, trả lời câu hỏi và trao quà. Cách tiếp cận này giúp những quy tắc vốn khô cứng trở nên dễ nhớ, đồng thời hình thành kỹ năng tham gia giao thông ngay từ những năm đầu đi học.

Không chỉ mở rộng theo cấp học, hoạt động bảo đảm an toàn giao thông còn được đưa trực tiếp đến khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đông phương tiện vào đầu giờ và tan học.

Từ bài học trong trường đến an toàn trước cổng trường

Tại các khu vực trường học, lực lượng Công an cơ sở được bố trí vào những khung giờ cao điểm để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông và nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định khi đưa đón con.

Tại phường Quảng Phú, cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm vào đầu giờ buổi sáng và thời điểm tan học, hướng dẫn phương tiện, nhắc phụ huynh không dừng, đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng, lề đường hoặc che khuất tầm nhìn tại cổng trường.

Tại các khu vực trường học, lực lượng Công an cơ sở được bố trí vào những khung giờ cao điểm để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông và nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định khi đưa đón con. (Ảnh: CA)

Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tập trung nhắc nhở các hộ kinh doanh đồ ăn, nước uống không buôn bán, tập kết hàng hóa trước cổng trường, tránh phát sinh thêm điểm ùn ứ và ảnh hưởng đến trật tự khu vực trường học.

Một nội dung được lực lượng Công an chú trọng là việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện. Đây là kỹ năng được nhắc đến xuyên suốt trong các hoạt động tuyên truyền, từ cấp tiểu học đến các chương trình dành cho học sinh lớn hơn.

Cùng với tuyên truyền, việc trao tặng 732 mũ bảo hiểm và hơn 540 cẩm nang tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các trường THPT cũng góp phần đưa các thông điệp an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh.

Hướng tới thói quen giao thông an toàn

Điểm đáng chú ý trong hoạt động tuyên truyền thời gian qua là sự kết hợp giữa phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng và tổ chức giao thông thực tế.

Nếu trong trường học, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tuân thủ quy tắc giao thông thì tại cổng trường, những quy tắc đó được gắn với việc tổ chức dòng phương tiện, dừng đỗ đúng nơi quy định và bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền tại 82/82 trường THPT trong tháng 9/2026. (Ảnh: CA)

Cách triển khai này hướng tới việc hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của phụ huynh và cộng đồng xung quanh trường học.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Từ những buổi tuyên truyền trong trường học đến việc tổ chức giao thông trước cổng trường, mục tiêu chung là tạo dựng môi trường học đường an toàn, để mỗi hành trình đến trường của học sinh được bảo đảm ngay từ những đoạn đường đầu tiên.