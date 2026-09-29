Đà Nẵng: Phối hợp nhiều chuyên khoa cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Bệnh nhân Hồ V.Q (17 tuổi, trú xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), được đưa đến Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân được chuyển vào phòng Hồi sức ngoại (khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu.

Bệnh nhân Hồ V.Q được chuyển đến BV Đà Nẵng cấp cứu tong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

Qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái, gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái.

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ diễn tiến đến vỡ mạch, BV Đà Nẵng lập tức kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Ban giám đốc BV chỉ đạo các ê-kíp khẩn trương triển khai phương án điều trị, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng kỹ thuật đặt stent graft, không để chậm trễ.

Tuy nhiên, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Trước tình hình này, Ban giám đốc BV Đà Nẵng chỉ đạo triển khai các nguồn hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, ê-kíp khoa Tim bẩm sinh cấu trúc, khoa Ngoại tim mạch và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực che phủ hoàn toàn đoạn động mạch chủ bị bóc tách, đồng thời dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng hô hấp do tràn máu màng phổi.

Sau khi kiểm soát tổn thương động mạch chủ, bệnh nhân được ê-kíp khoa Ngoại tiêu hóa và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cấp cứu bụng, khâu lỗ thủng ruột non. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại phòng Hồi sức ngoại, sau đó chuyển đến khoa Ngoại tiêu hóa. Sức khỏe bệnh nhân ổn định từng ngày, bệnh nhân ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện.

Theo BSCKII Nguyễn Hoàng (Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - BV Đà Nẵng), đây là trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời tại động mạch chủ, chấn thương bụng, chấn thương ngực; trong đó tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

“Việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng can thiệp nội mạch đặt stent graft, kết hợp dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non đã kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch”, bác sĩ Nguyễn Hoàng cho biết thêm.