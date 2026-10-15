Đà Nẵng: Phối hợp giúp người khó khăn phát triển sinh kế bền vững

Hai đơn vị ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: THANH TÂM)

Chương trình phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương tiếp cận các mô hình sinh kế phù hợp, có cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất triển khai 8 nhóm nội dung phối hợp trọng tâm: Đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo; phát triển sinh kế, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo; nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro, phục hồi sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh;

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”; truyền thông, vận động nguồn lực; thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối thị trường và hợp tác nhân đạo quốc tế.

Đặc biệt, chương trình chú trọng phối hợp xây dựng các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố. Các mô hình được nghiên cứu, lựa chọn phù hợp điều kiện thực tế, thế mạnh sản xuất của địa phương, gắn với sản phẩm OCOP, ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ đào tạo kỹ năng sản xuất, quản lý, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận thị trường, giúp người dân nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Thông qua việc ký kết, hai đơn vị hướng tới chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, từ cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và tạo cơ hội phát triển kinh tế bền vững.