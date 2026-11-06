Đà Nẵng: Phiên chợ quê Hòa Vang đạt doanh thu hơn 676 triệu đồng sau 5 tháng thử nghiệm

Đà Nẵng tiếp tục mở rộng quy mô Phiên chợ quê Hòa Vang sau 5 lần tổ chức. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mô hình Phiên chợ quê Hòa Vang bước đầu mở thêm đầu ra cho nông sản địa phương, kết nối đặc sản vùng núi với thị trường đô thị và thúc đẩy kinh tế đêm khu vực phía tây thành phố Đà Nẵng.

Doanh thu hơn 676 triệu đồng sau 5 tháng thử nghiệm

Theo báo cáo sơ kết của Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy tại khu vực Chợ Túy Loan, thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Vang. Thời gian hoạt động từ 15 giờ đến 21giờ 30, kết hợp các gian hàng kinh doanh ăn uống, giải khát tại Phố đêm Chợ Túy Loan.

Từ phiên khai mạc ngày 20/6 đến kỳ thứ 5 vào ngày 17/10, mô hình ghi nhận tổng doanh thu trực tiếp hơn 676 triệu đồng, tiêu thụ khoảng 6,6 tấn nông sản, thực phẩm và thu hút khoảng 8.300 lượt khách.

Trong đó, phiên chợ đầu tiên đạt doanh thu hơn 149,6 triệu đồng, thu hút hơn 1.500 lượt khách. Sau hai kỳ tổ chức tiếp theo có doanh thu giảm nhẹ, hoạt động mua bán dần khởi sắc trở lại.

Cụ thể, phiên thứ tư ngày 19/9 đạt doanh thu hơn 131,4 triệu đồng. Đến phiên thứ năm ngày 17/10, doanh thu đạt hơn 144,9 triệu đồng, tăng 10,2% so với kỳ trước, lượng khách tham quan, mua sắm hơn 2.000 lượt.

Nông sản sạch được chuẩn bị cho các Phiên chợ quê Hòa Vang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo ông Lê Phú Nguyện, đây là doanh thu bán hàng trực tiếp tại phiên chợ, chưa tính các đơn hàng phát sinh qua kênh trực tuyến và giao dịch trực tiếp giữa khách hàng với các chủ thể kinh doanh.

Qua 5 kỳ tổ chức, phiên chợ thu hút khoảng 50-60 chủ thể kinh doanh mỗi kỳ, gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ nông dân và tiểu thương.

Tổng danh mục hàng hóa đăng ký trưng bày, kinh doanh đã vượt 200 mặt hàng, được chia thành 3 nhóm chính gồm sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; nông sản an toàn, đặc sản vùng miền và ẩm thực truyền thống, sản phẩm làng nghề.

Nhiều đặc sản được giới thiệu tại phiên chợ như bánh tráng Túy Loan, bánh xèo Bồ Bản, mì Quảng, bánh ít lá gai, nấm bào ngư, nấm linh chi, rau củ quả VietGAP, mật ong rừng Phú Túc, nước mắm truyền thống.

Xã Hòa Vang mong muốn mở rộng quy mô Phiên chợ quê Hòa Vang, thúc đẩy kinh tế đêm tại địa phương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phiên chợ còn kết nối nông sản từ các địa phương miền núi phía tây như Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Sông Vàng, La Êê, Hùng Sơn... với thị trường khu vực đô thị. Các sản phẩm như bòn bon, nếp rẫy, đẳng sâm, chuối hột rừng, măng tre và nhiều đặc sản địa phương được đưa đến giới thiệu, tiêu thụ.

Không chỉ tạo không gian mua bán, phiên chợ còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại phố đêm Chợ Túy Loan. Theo báo cáo, mô hình tạo thêm nguồn thu cho 25 hộ kinh doanh cố định tại đây, với doanh thu bình quân mỗi đêm phiên chợ của nhóm gian hàng ăn uống đạt khoảng 16-18 triệu đồng.

Livestream bán nông sản chốt đơn tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Một điểm mới của Phiên chợ quê Hòa Vang là kết hợp hoạt động mua bán trực tiếp với thương mại điện tử, từng bước đưa nông sản, sản phẩm OCOP tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số.

Tại phiên chợ lần thứ ba tổ chức ngày 15/8, hoạt động livestream bán hàng đạt 287.000 lượt tiếp cận, 12.352 lượt xem trực tiếp và chốt được 39 đơn hàng trực tuyến.

Livestream bán nông sản chốt đơn tại Phiên chợ quê Hòa Vang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thông qua hoạt động này, nông dân, hợp tác xã và các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang đánh giá, mô hình bước đầu góp phần hình thành thói quen mua sắm định kỳ của người dân, đồng thời tạo thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương.

Với kết quả bước đầu sau 5 kỳ tổ chức, Phiên chợ quê Hòa Vang đang mở thêm hướng kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá đặc sản và phát triển kinh tế đêm ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những hạn chế về mặt bằng, hạ tầng, nguồn hàng và năng lực chuyển đổi số của các hộ kinh doanh.

Quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Quy mô 25 gian hàng tiêu chuẩn tại khu vực Chợ Túy Loan còn khiêm tốn, chưa đáp ứng hết nhu cầu đăng ký tham gia của các chủ thể OCOP, hợp tác xã từ những địa phương lân cận. Nguồn cung nông sản tươi sống chưa ổn định do phiên chợ chỉ tổ chức mỗi tháng một lần, trong khi hoạt động sản xuất của các hộ dân còn nhỏ lẻ, phụ thuộc mùa vụ. Một số mặt hàng giữa các gian hàng còn trùng lặp.

Phiên chợ quê Hòa Vang đã thu hút hơn 8.300 lượt khách tham quan, mua sắm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hạ tầng phụ trợ cũng cần được cải thiện. Vào các phiên cao điểm, khu vực đỗ xe ô-tô, xe máy có hiện tượng ùn tắc cục bộ; hệ thống biển chỉ dẫn, ánh sáng trang trí, tiểu cảnh và nhà vệ sinh công cộng chưa đồng bộ.

Thời gian tới, chính quyền địa phương định hướng duy trì phiên chợ định kỳ hằng tháng, từng bước chuẩn hóa chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hướng đến gắn tem truy xuất nguồn gốc QR Code cho 100% sản phẩm bày bán.

Địa phương cũng dự kiến phối hợp tập huấn kỹ năng bán hàng đa kênh, thanh toán QR Code, duy trì gian hàng livestream cố định và nâng cấp kênh “Hòa Vang Green” thành nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho Phiên chợ quê Hòa Vang.

Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng khu vực Chợ Túy Loan và phố đêm Túy Loan, hướng đến hình thành “Trung tâm liên kết giao thương nông sản vùng phía tây thành phố Đà Nẵng”. Địa phương đề xuất đưa phiên chợ vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm hằng năm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm tại các hội chợ lớn và kết nối với doanh nghiệp lữ hành để đưa phiên chợ trở thành điểm đến trong các tour du lịch trải nghiệm phía tây thành phố.