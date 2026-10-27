Đà Nẵng phê duyệt thêm khu tái định cư đường sắt tốc độ cao gần 150 tỷ đồng

Ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt Dự án thành phần 6: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xã Điện Bàn Tây.

Đà Nẵng sẽ làm khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao tại xã Điện Bàn Tây.

Theo đó, khu tái định cư này thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng.

Dự án được triển khai tại xã Điện Bàn Tây với diện tích sử dụng đất gần 8,8ha, gồm các hạng mục đầu tư: San nền, giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 147,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt một số dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại các xã Hòa Tiến, Gò Nổi, Điện Bàn Bắc với tổng mức đầu tư khoảng 777 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua 24 xã, phường của TP Đà Nẵng, tổng chiều dài khoảng 116,05km, điểm đầu tại phường Hải Vân, điểm cuối tại xã Núi Thành.

Các hạng mục chính gồm hai ga hành khách Đà Nẵng và Tam Kỳ, một ga hàng hóa Chu Lai, bốn kho tập kết hàng hóa và trạm bảo dưỡng.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được chia thành 31 dự án thành phần.

Trong đó, hai dự án thành phần chính thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn tuyến và di dời hệ thống điện, nước, viễn thông, thủy lợi, giao thông ngầm; 29 dự án độc lập đầu tư xây dựng 20 khu tái định cư và 9 khu nghĩa trang.