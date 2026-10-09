Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thăng Bình đến năm 2050

Một góc xã Thăng Bình. Ảnh: ĐVCC

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thăng Bình, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 6.891,25ha.

Khu vực này được định hướng trở thành đô thị đa chức năng, lấy dịch vụ, thương mại, công nghiệp, công nghệ cao và logistics làm trọng tâm; đồng thời là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng ở khu vực phía Đông Nam thành phố.

Quy hoạch hướng đến tổ chức không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, phát triển theo mô hình đa trung tâm và phát huy vai trò hạt nhân của khu vực Hà Lam hiện hữu.

Theo đó, Thăng Bình được định hướng trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, kết nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với Tam Kỳ, Chu Lai và các địa phương lân cận thông qua các trục giao thông đối ngoại như quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14E.

Theo dự báo sơ bộ, đến năm 2050, quy mô dân số đô thị Thăng Bình đạt khoảng 79.912 người, bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng sẽ được nghiên cứu, xác định trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại III.

Trong giai đoạn ngắn hạn, nhiệm vụ quy hoạch tập trung đánh giá hiện trạng dân số, lao động, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật; tổ chức, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; xác định vị trí, quy mô các công trình hành chính, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và không gian cây xanh.

Đồng thời, nghiên cứu nâng cấp các tuyến giao thông, phát triển hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và chất thải rắn, bảo vệ môi trường.

Về dài hạn đến năm 2050, quy hoạch hướng đến hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị đa trung tâm; phân định rõ các khu vực công nghiệp, kho tàng với khu du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ và không gian bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Địa phương cũng sẽ nghiên cứu phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, mạng viễn thông 5G, ứng dụng dữ liệu GIS và mô hình BIM trong quản lý, vận hành đô thị thông minh; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ hành lang sông.

UBND thành phố giao xã Thăng Bình chủ trì tổ chức lập quy hoạch, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai theo nhiệm vụ được phê duyệt. Sở Xây dựng hướng dẫn, thẩm định và bảo đảm việc lập quy hoạch tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như quy định pháp luật.

Thời gian lập quy hoạch chung đô thị Thăng Bình diễn ra không quá 9 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt nhiệm vụ có hiệu lực, bảo đảm tiến độ phê duyệt quy hoạch trong năm 2026 theo kế hoạch của thành phố.