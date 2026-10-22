Đà Nẵng phê duyệt gần 270 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 22/10, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xã Gò Nổi.

Một góc xã Gò Nổi (Ảnh: Xã Gò Nổi).

Theo đó, đây là dự án thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Khu tái định cư có diện tích sử dụng đất khoảng 211.176m². Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch 202.406m² và diện tích xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật 8.770m².

Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư gồm: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên cây xanh.

Mục tiêu đầu tư phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng; đáp ứng tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 488 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029 triển khai tại khu đất thuộc phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, có diện tích sử dụng đất khoảng 221.432m².