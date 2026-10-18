Đà Nẵng phê duyệt dự án tái định cư 380 tỷ đồng tại xã Hòa Tiến

Xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Theo Quyết định số 4727/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Dự án thành phần 5: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Hòa Tiến, với tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án thuộc Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng. Khu đất thực hiện có diện tích khoảng 245.088,3 m², tương đương 24,5 ha, nằm tại xã Hòa Tiến. Phía Bắc khu đất giáp đường Hòa Phước - Hòa Khương; phía Đông và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND xã Hòa Tiến phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 07/4/2026, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh.

Khu tái định cư được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần ổn định đời sống, sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội. Quỹ đất tái định cư cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ cũng tạo điều kiện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024.