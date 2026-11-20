Phối cảnh dự án Khu đô thị Hòa Vang.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.900 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 33.910 người, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Việc triển khai dự án nhằm góp phần giảm tải áp lực dân số cho khu vực đô thị trung tâm, tạo lập quỹ nhà ở mới, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương; đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Hòa Vang nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp.

Theo phương án đầu tư, chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật và quy định của UBND thành phố.