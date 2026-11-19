Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Vị trí khu đô thị giáp QL14B, khu dân cư chợ Túy Loan, đường ĐH5.

Tiến độ thực hiện dự án: từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2027 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; tiếp đó đến quý 2 năm 2028 triển khai giải phóng mặt bằng, giao đất; triển khai dự án từ quý 3 năm 2027 đến quý 3 năm 2034.

Khu đô thị Hòa Vang. Ảnh phối cảnh.

Bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Dự kiến quá trình đầu tư và vận hành dự án giải quyết việc làm cho khoảng gần 10.000 lao động.

Khu đô thị Hòa Vang nằm ở phía Tây cửa ngõ trung tâm TP Đà Nẵng, mục tiêu dự án nhằm giảm tải và giãn dân cư cho lõi đô thị phía Đông hiện hữu, tạo quỹ nhà ở mới, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị của địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực triển khai dự án Khu đô thị Hòa Vang. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo Quy hoạch chung của TP Đà Nẵng vừa được Thủ tướng phê duyệt, khu vực Hòa Vang định hướng phát triển thành đô thị mới, hiện đại, quy hoạch bài bản và phát triển bền vững, gắn với phát huy bản sắc văn hóa và giữ gìn môi trường sinh thái.

Xã Hòa Vang cũng nằm trong lộ trình Chính phủ và Quốc hội xem xét, công nhận lên phường.

Theo dự án, đây là khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan, nhà ở, các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ và các tiện ích đi kèm.

Các hạng mục tại khu đô thị. Ảnh phối cảnh.

Chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật và quy định của UBND thành phố.

Tại đây có các chức năng nhà ở, tái định cư, các tòa chung cư thương mại, các khu nhà ở xã hội, công trình giáo dục, văn hóa, cây xanh, mặt nước, y tế, dịch vụ thương mại… nhằm thu hút dân cư hình thành diện mạo đô thị sinh thái ở vùng phụ cận phía Tây của thành phố.