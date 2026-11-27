Cảnh quan biển đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Đề án xác định phát triển du lịch có kiểm soát, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng – biển, đa dạng sinh học, cảnh quan và các giá trị văn hóa bản địa. Hoạt động du lịch đồng thời tạo nguồn lực tái đầu tư cho bảo tồn, cải thiện sinh kế cộng đồng và góp phần xây dựng xã Tân Hiệp theo hướng xanh, sinh thái và bền vững.

Đến năm 2030, phục vụ khoảng 350.000 lượt khách mỗi năm

Đến năm 2030, Cù Lao Chàm phấn đấu có năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách/năm, gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa. Số khách lưu trú qua đêm dự kiến khoảng 35.000 lượt.

Tổng thu du lịch dự kiến khoảng 350 tỷ đồng/năm. Nguồn thu từ hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng và các hoạt động liên quan dự kiến khoảng 5 tỷ đồng/năm. Đề án đặt mục tiêu thu hút 3–5 nhà đầu tư, đối tác và tạo việc làm cho khoảng 400 lao động địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống dự kiến đạt khoảng 400.000 lượt khách/năm, tổng thu du lịch khoảng 600 tỷ đồng/năm. Các chỉ tiêu được đặt trên cơ sở kiểm soát sức chịu tải sinh thái. Cù Lao Chàm từng bước hình thành mô hình du lịch sinh thái rừng – biển phát thải thấp, có sự tham gia thực chất của cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định hướng phát triển 18 điểm và 12 tuyến du lịch sinh thái

Theo đó, Đề án định hướng phát triển 18 điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên tổng diện tích 509,75ha. Hợp phần rừng có 257,38ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái. Hợp phần biển có 252,37ha, phân bổ tại 6 điểm/vùng du lịch sinh thái.

Đề án cũng định hướng phát triển 12 tuyến du lịch sinh thái, tổng chiều dài 39,8km, tận dụng hệ thống giao thông hiện có, gồm đường thủy, đường bộ ven đảo, đường tuần tra bảo vệ rừng và đường mòn hiện hữu.

Giới hạn xây dựng trên đảo, giữ nguyên không gian tự nhiên dưới biển

Bảo tồn là nguyên tắc ưu tiên của Đề án. Hoạt động du lịch không được gây suy thoái, tổn hại đến hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn gen các loài hoang dã. Đề án không bố trí điểm du lịch trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Các hoạt động phải tuân thủ phân khu chức năng và sức chịu tải sinh thái.

Quan trắc rạn san hô tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm. Ảnh: BQL

Ở hợp phần rừng, công trình phục vụ du lịch được bố trí tại đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi hoặc dưới tán rừng thuộc phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ – hành chính. Tổng diện tích xây dựng công trình không vượt quá 2% diện tích khu vực thực hiện hoạt động du lịch tại phân khu phục hồi sinh thái và 5% tại phân khu dịch vụ – hành chính. Đề án ưu tiên vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường, có thể tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng.

Ở hợp phần biển, Đề án không cho xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển, bảo đảm giữ nguyên trạng 100% không gian tự nhiên dưới nước. Phao neo sinh thái, bến phao nổi và phao phân vùng sử dụng kết cấu tháo lắp tạm thời để hạn chế tối đa tác động đến nền đáy biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Dự kiến, tổng kinh phí định hướng thực hiện Đề án đến năm 2030 là 346,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn dự kiến huy động từ kêu gọi đầu tư và xã hội hóa là 294,6 tỷ đồng, chiếm 85,02%.

Ở hợp phần rừng, Ban Quản lý có thể tự tổ chức hoạt động du lịch, hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng theo quy định. Hoạt động ở hợp phần biển thực hiện theo Quy chế quản lý khu bảo tồn, Kế hoạch quản lý hợp phần biển và pháp luật chuyên ngành. Cơ chế cho thuê môi trường rừng chỉ áp dụng ở hợp phần rừng.

Du khách trải nghiệm biển đảo Cù Lao Chàm

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm triển khai Đề án. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ phát triển sản phẩm, liên kết tour, tuyến và quảng bá du lịch. Sở Xây dựng phối hợp quản lý trật tự xây dựng các công trình phục vụ du lịch.

Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm chủ trì triển khai Đề án, kêu gọi và lựa chọn tổ chức, cá nhân hợp tác, liên kết hoặc thuê môi trường rừng theo quy định. Ban đồng thời giám sát hoạt động du lịch, cập nhật dữ liệu khách, doanh thu và tác động môi trường.

Trước khi đưa các điểm, tuyến vào hoạt động theo từng giai đoạn, Ban Quản lý sẽ rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng tài nguyên và điều kiện tổ chức tại từng địa điểm, đồng thời xây dựng phương án quản lý sức chịu tải sinh thái. Đề án tạo điều kiện để người dân xã Tân Hiệp tham gia cung ứng dịch vụ, phát huy nghề truyền thống, sản phẩm địa phương và được chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20.2.2025, với mô hình quản lý kết hợp hệ sinh thái rừng và biển. Ngày 26.1.2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thành lập và tổ chức hoạt động của khu bảo tồn. Khu bảo tồn và vùng đệm có tổng diện tích 23.530ha, gồm 21.887,2ha phần biển và 1.642,8ha phần đảo. Phạm vi này gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ – hành chính và vùng đệm. Trong khi đó, 509,75ha là tổng diện tích 18 điểm tổ chức hoạt động du lịch theo Đề án đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quần đảo Cù Lao Chàm là một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, được UNESCO công nhận ngày 26.5.2009. Rừng trên đảo, rạn san hô và thảm cỏ biển là những hệ sinh thái đặc trưng của khu vực.