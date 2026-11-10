Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 khu đất để đầu tư nhà ở xã hội

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Đà Nẵng được giao tổng chỉ tiêu 26.279 căn hộ.

Trong đó, nhà ở xã hội để bán là 20.369 căn và nhà ở xã hội cho thuê là 5.910 căn. Theo lộ trình, năm 2026 giao 2.370 căn; năm 2027 giao 4.700 căn; năm 2028 giao 5.400 căn; năm 2029 giao 6.300 căn và năm 2030 giao 7.509 căn.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, thành phố đã ban hành Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, phê duyệt Danh mục 113 khu đất với tổng diện tích khoảng 390ha để đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời ban hành Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 3/11/2026 về phát triển nhà ở cho thuê.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác triển khai các dự án đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án với khoảng 9.916 căn, giao chủ đầu tư 1 dự án với 831 căn.

Thành phố đã khởi công 4 dự án với khoảng 2.232 căn hộ và mở bán tại 4 dự án với 2.685 căn hộ. Trong 2 tháng cuối năm 2026, dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.575 căn.

Tính chung trong năm 2026, dự kiến hoàn thành 1 dự án và 1 phần 2 dự án với khoảng 2.370 căn (gồm 1.460 căn để bán và 910 căn cho thuê), cơ bản đáp ứng chỉ tiêu năm 2026 được Chính phủ giao.

Tính tổng thể giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn Đà Nẵng có 42 dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án thương mại đang triển khai với quy mô 33.207 căn (để bán: 29.910 căn, cho thuê: 3.297 căn).

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự kiến giai đoạn này sẽ hoàn thành khoảng 23.865 căn. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội độc lập có 26 dự án với 21.456 căn (đã hoàn thành 1 dự án 568 căn; đang thi công 5 dự án 4.056 căn; đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư 14 dự án 12.876 căn).

Đối với nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại các dự án thương mại, có 16 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với 11.751 căn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang thẩm định 13 dự án nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách với 13.819 căn.

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư nêu thực trạng triển khai, đồng thời đề xuất cơ quan thẩm quyền quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho chủ đầu tư thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Nhà ở xã hội trên địa bàn phường Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các cơ chế đặc thù về phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện rút ngắn thủ tục, huy động nguồn lực và tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư.

Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; ban hành cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở xã hội; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; rà soát, xác định danh mục quỹ đất; kiện toàn chức năng thực hiện nhiệm vụ Quỹ nhà ở; khảo sát nhu cầu và ban hành Đề án phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030.

Tuy nhiên, hiện nhiều dự án vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; tiến độ phụ thuộc vào điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hiện hữu và đầu tư hạ tầng kết nối.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Nguồn cung nhà ở cho thuê còn thiếu so với chỉ tiêu được giao. Một số nội dung về nguồn vốn, chi phí đầu tư, xử lý tài sản và điều kiện triển khai chưa được làm rõ. Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao cũng cần cụ thể hơn.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá thực chất tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội; làm rõ khả năng thực hiện các mục tiêu đã đề ra và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo đó, đánh giá việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, của thành phố về phát triển nhà ở xã hội; xác định những khó khăn, vướng mắc lớn đang ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm giải quyết; thống nhất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian đến.