Đà Nẵng: Phê duyệt 43.718 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2026

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PHÚ - HUY

Theo nghị quyết, HĐND thành phố phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập là 43.718 chỉ tiêu. Đồng thời, phê duyệt số lượng người làm việc cơ sở cấp kinh phí tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 178 chỉ tiêu.

Theo tờ trình của UBND thành phố, năm 2026, Trung ương giao cho Đà Nẵng 43.983 biên chế viên chức. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao biên chế khối chính quyền là 43.718 chỉ tiêu, giảm 1.190 chỉ tiêu so với số tạm giao đầu năm (44.908 chỉ tiêu).

Cụ thể, trong 43.718 chỉ tiêu được giao chính thức: cấp tỉnh có 8.136 chỉ tiêu (giảm 983 chỉ tiêu so với tạm giao); cấp xã có 35.582 chỉ tiêu (giảm 207 chỉ tiêu).

Đối với các hội được giao nhiệm vụ, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, HĐND thành phố phê duyệt 178 chỉ tiêu (số có mặt đến ngày 15/7/2026 là 156 người). Việc giao chỉ tiêu tuân thủ nguyên tắc của Trung ương về việc giữ nguyên chế độ, chính sách áp dụng cho đến khi có quyết định khác.

Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn cho biết, tính đến ngày 15/8/2026, số viên chức, người lao động có mặt là 39.225 người. Như vậy, so với số 43.718 chỉ tiêu được giao chính thức, toàn thành phố còn 4.493 chỉ tiêu chưa được tuyển dụng (trong đó cấp thành phố 406 chỉ tiêu, cấp xã/phường 4.087 chỉ tiêu).

Từ thực tế này, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố kịp thời chỉ đạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ để thúc đẩy tăng tỷ lệ tự chủ. Có giải pháp cụ thể giảm dần chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng chủ trương của Trung ương.