Đà Nẵng phê duyệt 10 mỏ cát phục vụ siêu dự án bến cảng container Liên Chiểu

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt danh mục 10 khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác (thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND thành phố) nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Phối cảnh tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Theo đó, danh mục khu vực khoáng sản này gồm chín khu vực cát sông và một khu vực cát ở cửa sông.

Cụ thể, mỏ cát sông DX-BS04, mỏ cát sông DX12 (xã Thu Bồn); mỏ cát sông HA1 (xã Nam Phước và phường Điện Bàn); mỏ cát sông HA1-1 (xã Nam Phước và phường Hội An); mỏ cát sông HA2-1, mỏ cát sông HA2-2 (phường Điện Bàn, phường Hội An Tây); mỏ cát sông HA3-1, mỏ cát sông HA3-2 (phường Hội An); mỏ cát sông HA4-2 (phường Hội An, phường Hội An Đông và xã Nam Phước) và mỏ cát cửa sông Cu Đê 01 (phường Hải Vân).

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định xác định dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu là công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản.

Việc này cho phép cơ quan có thẩm quyền áp dụng một số cơ chế đặc thù liên quan đến việc khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng cho phép việc cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III và nhóm IV để cung cấp vật liệu cho dự án sẽ không phải căn cứ vào phương án quản lý địa chất, khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Địa chất và khoáng sản.

Cơ chế này nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng với khối lượng lớn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng logistics và cảng biển của thành phố.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề ra những yêu cầu chặt chẽ trong công tác quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Theo đó, toàn bộ khoáng sản được khai thác từ các khu vực được khoanh định để phục vụ dự án chỉ được sử dụng cho Dự án Bến cảng container Liên Chiểu, không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc sử dụng cho bất kỳ công trình, dự án nào khác.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/ năm). Sau ba năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 dự kiến đạt bốn triệu TEU/năm.

Dự án khởi công vào tháng 4/2026. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).