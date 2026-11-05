Đà Nẵng phê duyệt 10 khu vực mỏ cát phục vụ dự án Bến cảng container Liên Chiểu

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, dự kiến tăng mức tiền xử phạt đối với hành vi không tổ chức nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hoặc nghiệm thu không đúng quy định, không đúng thiết kế đã được thẩm định.