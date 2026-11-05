Đà Nẵng phê duyệt 10 khu vực mỏ cát phục vụ dự án Bến cảng container Liên Chiểu
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt danh mục 10 khu vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Chủ tịch UBND thành phố để cung cấp vật liệu cho Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu (khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản).
Theo đó, danh mục gồm 9 khu vực cát sông và 1 khu vực cát cửa sông.
Cụ thể gồm: mỏ cát sông HA3-1, mỏ cát sông HA3-2 (phường Hội An); mỏ cát sông HA4-2 (phường Hội An, phường Hội An Đông và xã Nam Phước); mỏ cát cửa sông Cu Đê 01 (phường Hải Vân); mỏ cát sông DX-BS04, mỏ cát sông DX12 (xã Thu Bồn); mỏ cát sông HA1 (xã Nam Phước và phường Điện Bàn); mỏ cát sông HA1-1 (xã Nam Phước và phường Hội An); mỏ cát sông HA2-1, mỏ cát sông HA2-2 (phường Điện Bàn, phường Hội An Tây).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-phe-duyet-10-khu-vuc-mo-cat-phuc-vu-du-an-ben-cang-container-lien-chieu-3357488.html