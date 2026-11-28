Ngày 28/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện đối với một nữ bệnh nhân trải qua ca phẫu thuật bệnh lý hiếm gặp, sau khi hồi phục ổn định sức khỏe.

Trước đó, bệnh nhân N.T.V. (30 tuổi, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) nhập viện sau khoảng một tháng xuất hiện triệu chứng đau tức ngực, tê tay trái. Qua thăm khám và thực hiện chụp CT Scan lồng ngực và PET CT, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở vùng trung thất trước, kích thước khoảng 80 x 100 mm.

BS CKII Thân Trọng Vũ (bên phải) cho rằng u máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp, chiếm dưới 0,5% tổng số các khối u trung thất. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đáng chú ý, khối u có tình trạng tăng sinh mạch máu mạnh, phát triển bao quanh và liên quan mật thiết với nhiều mạch máu lớn vùng trung thất như động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu phải và tĩnh mạch vô danh.

Đây là những mạch máu quan trọng, có vai trò cung cấp máu cho vùng đầu, cổ và hai chi trên. Vì vậy, việc bóc tách khối u tiềm ẩn nguy cơ chảy máu nghiêm trọng, đòi hỏi phẫu thuật viên phải hết sức thận trọng.

Phương pháp phẫu thuật nội soi không được lựa chọn do khối u có kích thước quá lớn, tăng sinh mạch máu mạnh và bao quanh các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Sau khi hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và mức độ phức tạp của khối u, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng phương pháp mổ mở, đường giữa xương ức.

BS CKII Thân Trọng Vũ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, với nhiều thách thức trong quá trình bóc tách do hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc, len lỏi và bao quanh các mạch máu lớn.

BS CKII Thân Trọng Vũ (Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân) cho biết, tính chất phức tạp của khối u cùng tình trạng tăng sinh mạch máu khiến nguy cơ chảy máu trong mổ rất cao.

Với sự phối hợp đồng bộ của các ê-kíp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã bóc tách, lấy trọn vẹn khối u, bảo đảm an toàn cho các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 5 ngày, người bệnh được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là u máu thể hang.

BS CKII Thân Trọng Vũ cho hay, u máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp, chiếm dưới 0,5% tổng số các khối u trung thất. Do số trường hợp mắc bệnh ít, y văn hiện nay chủ yếu ghi nhận qua các báo cáo ca bệnh và nghiên cứu về đặc điểm chẩn đoán hình ảnh, điều trị ngoại khoa.

Việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đặc biệt trong những trường hợp khối u có kích thước lớn, tăng sinh mạch máu và xâm lấn, bao quanh các cấu trúc giải phẫu quan trọng.

Tình trạng bệnh nhân phục hồi tốt. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đây là lần đầu tiên Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán và phẫu thuật thành công một trường hợp u máu thể hang kích thước lớn ở trung thất có sự tăng sinh mạch máu, len lỏi phức tạp giữa các mạch máu lớn quan trọng ở vùng trung thất.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau tức ngực kéo dài, tê bì tay hoặc các biểu hiện bất thường khác. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót những bệnh lý tiềm ẩn.