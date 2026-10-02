Đà Nẵng: Phẫu thuật cứu nạn nhân bị chân chống xe đâm xuyên cẳng chân sau va chạm

Ngày 2/10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đã phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi), bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải sau tai nạn giao thông.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật cho người bệnh.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 30/9, anh Minh được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trong tình trạng có dị vật kim loại đâm xuyên cẳng chân phải. Theo lời kể bệnh nhân, người này xảy ra va chạm với một xe máy khác.

Sau cú va chạm, chân chống xe máy đâm sâu và mắc lại trong cẳng chân phải. Người dân tại hiện trường không tự ý rút dị vật mà cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân và nhanh chóng đưa anh Minh đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Dị vật là chân chống xe, đâm xuyên cẳng chân phải nam bệnh nhân 31 tuổi.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, vùng cẳng chân phải có vết thương hở với dị vật kim loại đâm sâu vào phần mềm. Kết quả X-quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại chấn thương đánh giá tổn thương và nhanh chóng thống nhất chỉ định phẫu thuật. Người bệnh được chuẩn bị và chuyển phòng mổ để ê-kíp khoa Ngoại chấn thương, khoa Gây mê hồi sức xử trí cấp cứu.

Qua thăm khám và đánh giá trước mổ, ê-kíp bác sĩ đặc biệt lưu ý khả năng tổn thương mạch máu, thần kinh và gân cơ do đường đi của dị vật. Trong phẫu thuật, các bác sĩ thám sát đường đi của chân chống, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy dị vật, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật kim loại từ môi trường còn có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, vì vậy việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp.

BSCKII Trình Anh Hoàng - Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, với dị vật đâm xuyên chi thể, điều quan trọng không phải là lấy dị vật ra càng nhanh càng tốt mà phải đánh giá chính xác đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp.

Dị vật kim loại từ môi trường còn có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, vì vậy việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương tại bệnh viện. Đến ngày 2/10, tình trạng sức khỏe ổn định, vết thương tiến triển tốt và người bệnh đã có thể đi lại.