Đà Nẵng: Phát triển thêm concert, sản phẩm giải trí để hút du khách

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Duy trì đà tăng trưởng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh TP Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Địa phương định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, lựa chọn thị trường khách phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức độ hài lòng và tỷ lệ khách quay trở lại. Cùng với đó, nghiên cứu phát triển kinh tế đêm, sản phẩm OCOP và các điểm nhấn về công nghiệp văn hóa, du lịch.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý môi trường du lịch; xử lý tình trạng xả rác, chèo kéo khách, bán hàng rong vi phạm, niêm yết và thu giá dịch vụ không đúng quy định. Công tác kiểm tra điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ và an toàn thực phẩm cần được chú trọng nhằm bảo đảm quyền lợi du khách. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nhân lực và phối hợp bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, thông tin tại hội nghị về tình hình phát triển du lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2026, TP Đà Nẵng đón hơn 15,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56,9 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ.

3 tháng cuối năm, ngành du lịch tập trung hoàn thiện các đề án phát triển du lịch đến năm 2030, mở rộng sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch đường thủy. TP Đà Nẵng cũng dự kiến tổ chức các lễ hội, sự kiện dịp cuối năm và Tết Dương lịch để kích cầu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường trọng điểm, phối hợp với nền tảng du lịch trực tuyến và hãng hàng không nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách quốc tế.

Đa dạng sản phẩm, tăng chi tiêu

Theo ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, địa phương cần phát triển thêm các sản phẩm giải trí, mua sắm có sức hút để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn

Ông Bảo đề xuất sớm triển khai cơ chế quỹ đầu tư hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực tổ chức các sự kiện âm nhạc, concert quy mô lớn, bên cạnh những sản phẩm đã tạo dấu ấn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Các chương trình âm nhạc thu hút giới trẻ, nhất là Gen Z, không chỉ tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn kích thích nhu cầu lưu trú, vui chơi, mua sắm.

Về mua sắm, ông Bảo cho rằng Đà Nẵng cần thu hút các tập đoàn bán lẻ lớn, phát triển trung tâm thương mại và mô hình mua sắm hàng hiệu giảm giá (outlet) có sức hút quốc tế. Đây là những sản phẩm bổ trợ cần thiết để đa dạng hóa trải nghiệm, tăng sức cạnh tranh điểm đến.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở góc độ phát triển văn hóa và kinh tế đêm, ông Nguyễn Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt An Group cho rằng, Đà Nẵng còn thiếu những sản phẩm văn hóa, giải trí đặc sắc trên phương tiện thủy nội địa, đủ sức tạo dấu ấn cho du khách khi trải nghiệm dịch vụ ban đêm trên sông Hàn.