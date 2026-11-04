Đà Nẵng phát triển phong trào thể dục - thể thao học đường

Học sinh Trường THPT Trần Phú biểu diễn võ thuật tại giải thể thao cấp trường tháng 10/2026. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất

Hơn một tháng qua, học sinh Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu) tích cực rèn luyện thể chất để tranh tài tại giải thể thao học sinh cấp trường. Năm nay, giải đấu có 9 môn gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, cờ vua, bơi lội, việt dã, điền kinh và bóng chuyền, chia theo các nội dung dành cho nam và nữ.

Trong số các môn thi đấu, nội dung việt dã thu hút lượng lớn học sinh tham gia tranh tài. Các vận động viên khối nam tranh tài ở cự ly 3.000m, khối nữ thi đấu cự ly 2.000m. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, học sinh vừa hoàn thành việc học trên lớp, vừa tranh thủ rèn luyện chạy bộ nhằm nâng cao thể lực. Nhờ sự nỗ lực kiên trì, em Lê Phước Ân, lớp 12/2 xuất sắc đoạt giải Nhất nội dung dành cho nam; ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về em Hồ Thị Ánh Dương, lớp 11/8.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp em đoạt giải Nhất giải chạy việt dã cấp trường. Bên cạnh thời gian dành cho việc học trên lớp, em duy trì lịch tập luyện khoảng 5 buổi mỗi tuần. Qua đó, giúp em nâng cao thể lực để duy trì thành tích cao tại giải chạy của trường hằng năm" Em Lê Phước Ân, lớp 12/2 (Trường THPT Trần Phú)

Học sinh Trường THPT Trần Phú thi đấu môn bóng rổ. Ảnh: NGỌC QUỐC

Thời gian qua, Trường THPT Trần Phú được đánh giá là một trong những đơn vị nổi bật trong phong trào thể dục - thể thao học đường. Năm 2026, trường xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn tại Giải thể thao học sinh cấp thành phố. Đặc biệt, nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao tại các sân chơi thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu là em Nguyễn Tấn Đạt, lớp 12/7 đoạt Huy chương Vàng châu Á môn bowling năm 2025; em Hoàng Anh Huy, lớp 11/6 đoạt Huy chương Đồng đồng đội môn bóng bàn tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Học sinh Trường THPT Trần Phú thi đấu môn bơi. Ảnh: NGỌC QUỐC

Cô Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, nhà trường xác định phát triển phong trào thể thao học đường là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh. Hằng năm, trường tổ chức giải thể thao cấp trường với nhiều môn thi đấu nhằm phát hiện những nhân tố nổi bật, từ đó tuyển chọn và bồi dưỡng các em thi đấu tại giải thể thao học sinh cấp thành phố.

Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn trong công tác huấn luyện. Qua đó, nhà trường mong muốn xây dựng môi trường học đường năng động, lành mạnh, giúp các em phát triển hài hòa cả về thể chất, trí tuệ lẫn kỹ năng sống.

[VIDEO] - Lãnh đạo Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu) và học sinh chia sẻ về phong trào thể dục - thể thao học đường:

Chú trọng đào tạo những nhân tố nổi bật

Là một trong những đơn vị được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, bên cạnh công tác giảng dạy chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) luôn chú trọng phát triển phong trào thể thao học đường. Hằng năm, nhà trường duy trì tổ chức giải thể thao cấp trường; Đoàn trường cũng thường xuyên tổ chức các đợt sát hạch “Thanh niên khỏe”. Từ những hoạt động này, nhà trường kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều học sinh năng khiếu tham gia thi đấu và đoạt giải cao tại các cuộc thi thể thao học sinh các cấp.

Tháng 4/2026, em Nguyễn Văn Đức Mạnh, học sinh lớp 11/5, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại xuất sắc đoạt Huy chương Bạc tại Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026.

Việc duy trì rèn luyện thể thao đều đặn giúp em có trí tuệ minh mẫn để học tập hiệu quả. Thành tích đạt được là động lực lớn để em tiếp tục kiên trì tập luyện. Mục tiêu sắp tới của em là phấn đấu thi đậu vào Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng để theo đuổi đam mê của mình" Em Nguyễn Văn Đức Mạnh, học sinh lớp 11/5 (Trường THPT Nguyễn Văn Thoại)

Một tiết học môn cầu lông tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân). Ảnh: NGỌC QUỐC

Những năm qua, nhiều học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại liên tục đạt thành tích cao tại các sân chơi thể thao học sinh các cấp. Trong đó, em Lê Phan Huy Long đoạt Huy chương Vàng môn cầu lông tại Giải thể thao học sinh toàn quốc năm 2024; em Nguyễn Khánh Trung Tín đoạt Huy chương Bạc nội dung bơi bướm tiếp sức tại Giải thể thao học sinh toàn quốc năm 2023.

Theo thầy Lê Mạnh Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, qua các hoạt động giáo dục thể chất tại trường, các em học sinh có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và giải tỏa hiệu quả những áp lực trong quá trình học tập. Thời gian đến, nhà trường đặt mục tiêu phấn đấu 100% học sinh đều được tập luyện và tham gia ít nhất một môn thể thao phù hợp với năng khiếu cùng sở thích cá nhân.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, trường sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tạo sức hút mạnh mẽ đối với học sinh; khuyến khích các câu lạc bộ, đội, nhóm chủ động tổ chức nhiều môn thi đấu, mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia. Nhà trường tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và tập luyện; đặc biệt chú trọng khâu phát hiện học sinh có năng khiếu để tạo lực lượng nòng cốt nhằm thúc đẩy phong trào thể thao học đường phát triển.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng Phạm Tấn Ngọc Thụy đánh giá, phong trào thể thao học đường thời gian qua trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sở khuyến khích các trường duy trì, phát triển các câu lạc bộ thể thao trong trường học; đồng thời đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động thể thao và môn thi đấu, tạo điều kiện để học sinh tham gia tranh tài. Cùng với đó, hằng năm, sở tổ chức Hội thi Thể dục thể thao học sinh cấp thành phố, kịp thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải thể thao học sinh toàn quốc.

Theo kế hoạch, sân chơi thể thao dành cho học sinh cấp thành phố năm 2027 sẽ có 7 môn gồm: bơi, bóng đá, bóng rổ, đá cầu, kéo co, cờ vua và việt dã.

[VIDEO] - Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Văn Thoại và học sinh chia sẻ về phong trào thể dục - thể thao học đường: