Vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa là các dịch vụ thuộc lĩnh vực logistics. Trong ảnh: xếp dỡ hàng hóa lên tàu viễn dương tại cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Mạng lưới logistics với 15 trung tâm

Tại Hội thảo, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa, Cố vấn cao cấp Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (Đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Đề án) đã trình bày nội dung dự thảo đề án này với trọng tâm xác định Đà Nẵng có lợi thế vượt trội để phát triển logistics và định hướng hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với không gian phát triển mới và các quy hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, dự thảo đề xuất hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng với mạng lưới có 15 vị trí với tổng diện tích 362ha vào năm 2030 và mở rộng lên 930ha sau năm 2030; được tổ chức theo mô hình 3 cấp: trung tâm đầu mối, trung tâm cửa ngõ và trung tâm vệ tinh (Hub - Gateway - Satellite). Mạng lưới logistics được phân thành 6 nhóm chức năng gồm: logistics cảng biển; logistics hàng không; cảng cạn và đường sắt; logistics EWEC; logistics hỗ trợ Khu thương mại tự do Đà Nẵng; logistics thương mại điện tử và dịch vụ giá trị gia tăng. Không gian phát triển được tổ chức thành 2 cụm logistics động lực.

Cụm phía Bắc tập trung quanh khu vực Liên Chiểu - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, gắn với logistics cảng biển, hàng không, đường sắt và Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Cụm phía Nam phát triển quanh khu vực Chu Lai - Tam Kỳ, gắn với logistics công nghiệp, hàng tổng hợp và hàng không. Trong đó, có các trung tâm logistics quy mô lớn như: Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai tại xã Núi Thành, kết nối cảng biển, hàng không và đường sắt, có diện tích 50ha đến năm 2030, mở rộng lên 225ha sau năm 2030; Trung tâm logistics Liên Chiểu và khu vực quanh ga Kim Liên tại phường Hải Vân, có quy mô từ 50ha lên 175ha, v.v… Bên cạnh việc đề xuất mạng lưới các trung tâm logistics, dự thảo cũng khái toán nhu cầu vốn đầu tư phát triển Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng cho các hạng mục đến năm 2050 gồm: hạ tầng, công nghệ thông tin, nguồn lực con người và năng lực mềm. Tổng vốn đầu tư sơ bộ từ hơn 53.000 tỷ đồng đến hơn 72.000 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn đầu tư, đề xuất huy động từ ngân sách nhà nước và khu vực tư nhân. Doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư hạ tầng thương mại, thiết bị và hoạt động vận hành. Riêng hạ tầng kết nối, Nhà nước được xác định giữ vai trò quan trọng nhất, với đề xuất sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước cho một số hạng mục nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các công trình, dịch vụ logistics.

Liên kết và phân công chức năng

Trên cơ sở nội dung dự thảo Đề án, nhiều đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, phản biện, đề xuất, kiến nghị, hiến kế phát triển lĩnh vực logistics Đà Nẵng. PGS.TS Lê Hoàng An - Phó viện trưởng phụ trách Viện Kinh tế và Phát triển giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM), cho rằng Đề án cần làm rõ hơn sự liên kết và phân công chức năng giữa các trung tâm cửa khẩu, điểm gom hàng, cảng cạn và cửa ngõ cảng biển trong mạng lưới 15 trung tâm. Qua đó, xác định cụ thể vai trò từng mắt xích trong quá trình tập kết, trung chuyển và phân phối hàng hóa. Đồng thời kiến nghị cần cụ thể hóa chuỗi vận tải liên hoàn giữa đường bộ, đường sắt và cảng biển trên các hành lang liên vận, bao gồm điểm chuyển tải, kết nối với cảng Liên Chiểu và điều kiện tổ chức dịch vụ vận tải trọn hành trình… Đứng trên bình diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, cho rằng Đà Nẵng cần phát triển trở thành HUB (trung tâm phân loại và phân phối hàng hóa) với ba giá trị vượt trội: giá trị kết nối, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế, chứ không chỉ dừng ở việc phát triển hạ tầng. Đồng thời đề xuất 5 hướng hành động ưu tiên: xây dựng bản đồ nguồn hàng, khảo sát dòng hàng thực tế và khả năng cạnh tranh của từng tuyến; thí điểm liên kết chủ hàng - nhà vận hành theo chuỗi hàng cụ thể; tìm đối tác vận hành chuyên nghiệp và ký hợp đồng kinh doanh khả thi; kết nối hệ thống dữ liệu hiện có (cảng, hải quan, nhà vận tải, v.v…); tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực phục vụ lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, các đại biểu còn chia sẻ, trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề liên quan khác như: phát triển hành lang vận tải đa phương thức Việt - Lào - Trung Quốc; hoàn thiện hạ tầng kết nối đa phương thức, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp khai thác mạng lưới logistics…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình đã đánh giá cao các chia sẻ, trao đổi, ý kiến, đề xuất, hiến kế của các đại biểu tại hội thảo này tâm huyết, sâu sắc. Trên tinh thần đó, đồng chí Phan Thái Bình đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Đề án "Hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại TP Đà Nẵng" ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để xem xét, bổ sung vào dự thảo Đề án, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý đề án này phải bám sát quy hoạch chung của TP, làm rõ nguồn lực thực hiện gắn với lộ trình, giải pháp cụ thể; đánh giá kỹ yếu tố nguồn nhân lực và tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải…