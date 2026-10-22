Đà Nẵng phát triển hệ sinh thái ẩm thực trên nền tảng số

Số hóa ẩm thực, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố đang triển khai hệ sinh thái du lịch số đa nền tảng nhằm phục vụ quảng bá, cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ du khách. Trong đó, Bản đồ ẩm thực số Du lịch Đà Nẵng được phối hợp triển khai với ShopeeFood, giúp du khách tra cứu, khám phá và tiếp cận các trải nghiệm ẩm thực địa phương trên môi trường trực tuyến.

Trước đó, Bản đồ ẩm thực số (Food Map) tích hợp trên ứng dụng di động, định vị hơn 200 gian hàng tiêu biểu tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, đồng thời kết nối với mạng lưới các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống uy tín trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh quảng bá, Đà Nẵng cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống. Mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số” được khởi động với sự phối hợp của Grab và Ban Quản lý chợ Cồn, hướng dẫn tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart, quản lý đơn hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia các chương trình quảng bá trực tuyến.

Chương trình đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng số cho các hộ kinh doanh, từ xây dựng thông tin sản phẩm, xác định giá bán đến lựa chọn khối lượng đóng gói phù hợp.

Nhằm kết nối hoạt động kinh doanh ẩm thực với quảng bá du lịch và trải nghiệm văn hóa địa phương, Đà Nẵng định hướng hợp tác với Công ty Cổ phần Foody (ShopeeFood) để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ kinh doanh.

Theo định hướng triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn các cơ sở ẩm thực tiêu biểu; thẩm định thông tin, câu chuyện thương hiệu và nội dung quảng bá về văn hóa, di sản trước khi đưa lên bản đồ và ứng dụng. Bản đồ cũng được định hướng kết nối với các ứng dụng du lịch thông minh, chương trình kích cầu và chuỗi sự kiện, lễ hội của thành phố.

Một nội dung đáng chú ý là tăng tính minh bạch thông qua đồng bộ hóa dữ liệu về nguồn gốc, xuất xứ nông sản và đặc sản vùng miền bằng mã QR. Cách làm này giúp du khách có thêm thông tin khi lựa chọn dịch vụ, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của các cơ sở kinh doanh.

Việc đưa ẩm thực lên nền tảng số không chỉ mở rộng kênh tiếp cận khách hàng mà còn tạo điều kiện kết nối kinh doanh, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến thông minh, giàu bản sắc.