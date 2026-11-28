Định hình nền tảng hạ tầng công nghiệp xanh

Ngày 27/11, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity được khởi công tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, TP. Đà Nẵng. Với diện tích khoảng 58,42 ha, tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, công suất thiết kế 150.000 xe mỗi năm, đây là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn được triển khai tại thành phố trong năm 2026.

Nghi thức khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD

Điểm đáng chú ý, định hướng xanh được nhà đầu tư đặt ra ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế nhà máy, thay vì chỉ là yêu cầu khi đi vào vận hành. Theo ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô (Chủ đầu tư dự án), khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm tác động đến môi trường. “Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời áp mái được tính đến ngay từ khâu thiết kế”, ông Trần Lâm cho biết.

Cùng với các giải pháp về năng lượng, nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao tại những công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot, dây chuyền hàn thân xe và lắp ráp. Các dòng xe dự kiến sản xuất cũng hướng đến công nghệ mới, gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Bên cạnh dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity, trong năm 2026, nhiều dự án thứ cấp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tại TP. Đà Nẵng cũng đang chuyển hướng không chỉ tìm kiếm mặt bằng sản xuất mà còn chủ động tính toán các tiêu chí môi trường, công nghệ và hiệu quả sử dụng năng lượng ngay từ đầu tư nhà máy.

Xu hướng này diễn ra cùng quá trình Đà Nẵng mở rộng không gian công nghiệp với nhiều dự án hạ tầng mới. Năm 2026, thành phố khởi công, triển khai các dự án như Khu công nghiệp Hòa Ninh, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2, Khu công nghiệp Tam Anh 1 và Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B. Các dự án này đều được định hướng phát triển theo hướng xanh, thu hút các dự án có giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường.

Đơn cử như Khu công nghiệp Hòa Ninh có quy mô hơn 400 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng đang được triển khai. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Trọng tâm của mô hình là cộng sinh công nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải và hình thành môi trường sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về ESG. Dự án được kỳ vọng kết nối chuỗi công nghiệp - logistics, tạo thêm dư địa thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.

Ở phía Nam thành phố, Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 cũng được định hướng phát triển xanh, hiện đại; ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, ít phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Nhiều dự án hạ tầng công nghiệp mới tại TP. Đà Nẵng đã đưa tiêu chuẩn xanh, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng thành tiêu chuẩn đầu tư ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng

Thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến công nghiệp bền vững

Trong 11 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP. Đà Nẵng ước tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,59%. Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 26,46% trong cơ cấu GRDP, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Để phát huy vai trò này, Đà Nẵng không chỉ mở rộng không gian sản xuất mà còn chú trọng hình thành các cụm công nghiệp có tính chuyên ngành, tạo liên kết giữa các doanh nghiệp. Tại lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, định hướng phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên theo hướng chuyên ngành, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Trên cơ sở đó, thành phố lựa chọn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô cùng các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và ngành nghề phù hợp để triển khai dự án tại cụm công nghiệp này. Theo ông Nam, việc khởi công NewCity là bước cụ thể hóa quan trọng định hướng phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên, tạo tiền đề triển khai các dự án tiếp theo, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp ô tô của thành phố.

Thành phố kỳ vọng NewCity sẽ trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Đà Nẵng, thu hút thêm các nhà đầu tư trong lĩnh vực linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác, điện - điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Bên cạnh đóng góp về sản xuất, việc hình thành chuỗi liên kết từ lắp ráp ô tô đến sản xuất linh kiện, phụ tùng và các dịch vụ hỗ trợ, logistics cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách. Đặc biệt, lãnh đạo UBND thành phố mong muốn NewCity trở thành hình mẫu về phát triển công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng đang từng bước định hình hạ tầng công nghiệp xanh thông qua các dự án nhà máy, khu công nghiệp được đầu tư theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường

Ở tầm rộng hơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, Đà Nẵng xác định công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, chế biến - chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại, bền vững. Thành phố cũng định hướng phát triển các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vật liệu mới và năng lượng sạch; đồng thời gắn hoạt động sản xuất với hệ thống logistics, cảng biển, sân bay và các trung tâm thương mại.

Định hướng thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sản xuất có chất lượng và bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ. Cùng với đó, việc lựa chọn nhà đầu tư cần gắn với năng lực công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, mức độ đáp ứng yêu cầu môi trường và khả năng tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất.

Phát triển hạ tầng công nghiệp xanh không đơn thuần là mở rộng thêm quỹ đất hay xây dựng các nhà máy hiện đại, mà còn là quá trình nâng chất lượng hạ tầng và chuyển đổi cách thức thu hút đầu tư. Đây sẽ là điều kiện để Đà Nẵng hình thành các không gian sản xuất có tính liên kết, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời tạo dư địa cho những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao phát triển bền vững.

Đà Nẵng đang từng bước định hình hạ tầng công nghiệp xanh thông qua các dự án nhà máy, khu công nghiệp được đầu tư theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Cùng với mở rộng không gian sản xuất, thành phố chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có khả năng liên kết chuỗi, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp bền vững.