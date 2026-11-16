Đà Nẵng phát triển du lịch từ bản sắc Cơ Tu

Trình diễn tiết mục truyền thống tại Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang-Giàn Bí. (Ảnh: THANH TÂM)

Đồng bào chung tay làm du lịch

Sáng sớm cuối tuần, tại Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang-Giàn Bí (phường Hải Vân), anh Đinh Văn Như, Tổ trưởng Tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí cùng các thành viên trong tổ du lịch cộng đồng địa phương tất bật chuẩn bị đón đoàn khách từ xuôi lên tham quan, trải nghiệm văn hóa Cơ Tu.

Du khách được anh Như thuyết minh về đời sống của người Cơ Tu tại không gian trưng bày văn hóa truyền thống với những dụng cụ săn bắt, sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó, khách còn được xem trình diễn vũ điệu dâng trời Tâng tung da dá, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, xem trình diễn cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực, nghe kể chuyện về giống cá niên quý từ thượng nguồn Cu Đê…

Đồng hành cùng anh Như là những thế hệ người Cơ Tu góp sức vào bức tranh du lịch cộng đồng. Ở đây, già làng Bùi Văn Siêng cất tiếng hát lý mộc mạc; nghệ nhân Trương Văn Mỹ thổi hồn vào những nhạc cụ truyền thống; nghệ nhân Nguyễn Thị Mai cần mẫn dệt thổ cẩm; chị Trần Thị Phương làm hướng dẫn viên đưa khách trải nghiệm một vòng bản làng…

Đặc biệt, những người trẻ như chị Trần Thị Một (sinh năm 1992), Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố hay chị Đinh Thị Thu Thanh (sinh năm 2001), Bí thư chi đoàn tổ dân phố là nòng cốt tham gia tổ chức sự kiện, kết nối khách tham quan. Rồi ngày càng nhiều bạn trẻ Cơ Tu thành thạo múa Tâng tung da dá, biết đánh cồng chiêng.

Nhiều bạn trẻ Cơ Tu thành thạo múa Tâng tung da dá. (Ảnh: THANH TÂM)

Anh Như nói, đồng bào Cơ Tu ở Hải Vân dần bắt nhịp với câu chuyện làm du lịch từ chủ trương hỗ trợ của chính quyền các cấp. Bà con được tập huấn về nghiệp vụ du lịch, được trao truyền những giá trị văn hóa Cơ Tu trong cộng đồng dân tộc từ vùng Đông Giang, Tây Giang... Nhiều người đã trở thành thành viên của những đơn vị du lịch như Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc hay Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Tà Lang-Giàn Bí; làm việc tại các khu du lịch dọc sông Cu Đê.

Chị Đỗ Thị Huyền Trâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc cho biết: “Chúng tôi chú trọng học tập, gìn giữ văn hóa Cơ Tu và đưa các giá trị văn hóa bản địa vào từng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững. Thông qua phát triển du lịch cộng đồng, Hợp tác xã góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu đến du khách, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ, phục hồi và gìn giữ môi trường rừng”.

Trên góc độ phụ trách Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Tà Lang-Giàn Bí, anh Đinh Văn Như cho biết, hợp tác xã đã phối hợp trường học và doanh nghiệp tổ chức những chương trình du lịch trải nghiệm cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Hợp tác xã từng bước học tập, phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp Cơ Tu, kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản theo mô hình chợ phiên… Đồng thời, tham gia cung ứng dịch vụ trồng rừng, bảo vệ rừng, chăm sóc môi trường rừng nhằm bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái rừng.

Nghề dệt thổ cẩm đang được bảo tồn và phát triển. (Ảnh: THANH TÂM)

Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc Điều hành khu du lịch Leaf Village & Farm-Làng Lá nhìn nhận: “Nét chân chất, mộc mạc của đồng bào Cơ Tu cùng không gian thiên nhiên nên thơ và bản sắc văn hóa độc đáo đã hội tụ nên lợi thế du lịch bền vững cho vùng cao”.

Còn theo nghệ nhân A Lăng Đợi (thôn Trường Sơn, xã Đông Giang), những điệu múa, tiếng chiêng hay nghề truyền thống của người Cơ Tu đã không còn gói gọn trong phạm vi bản làng mà đã được lan tỏa thành sản phẩm du lịch, giúp bà con có thêm thu nhập từ chính giá trị di sản mà mình tâm huyết gìn giữ.

Lan tỏa văn hóa Cơ Tu trên bản đồ du lịch

Bản sắc Cơ Tu đã được chính quyền và người dân gìn giữ, phát huy từ du lịch tại những địa bàn vùng cao của Đà Nẵng, từ phường Hải Vân đến các xã Hòa Vang, Đông Giang, Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, Bến Hiên…

Gần đây nhất, Đà Nẵng tổ chức liên hoan “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang 2026 tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang) quy tụ nghệ nhân, vận động viên, diễn viên quần chúng và đồng bào Cơ Tu ở nhiều địa phương. Dịp này, hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc cũng được nhiều địa phương tổ chức đồng loạt.

Người Cơ Tu đã tự tin, mạnh dạn tham gia làm du lịch. (Ảnh: THANH TÂM)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang Hồ Tăng Phúc thông tin, xã đã có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Cơ Tu gắn với các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn. Trong đó, tận dụng lợi thế địa hình và giao thông để hướng tới hình thành chuỗi du lịch sinh thái-văn hóa đặc trưng tại khu vực phía tây bắc thành phố, dọc Quốc lộ 14G.

“Mục tiêu là có sự kết nối, giao lưu giữa các xã, phường trong khu vực như: Hòa Vang, Hải Vân, Sông Kôn, Sông Vàng… Đây là những địa phương trên đà phát triển theo hướng dịch vụ-du lịch gắn liền công tác bảo tồn bản sắc văn hóa Cơ Tu xứ Quảng”, ông Phúc nhấn mạnh.

Tại phường Hải Vân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu định hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững của địa phương. Trong đó, đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp khai thác, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa và du lịch sinh thái.

Ẩm thực núi rừng được quảng bá tại các chương trình. (Ảnh: THANH TÂM)

Cụ thể, xây dựng đề án phát triển du lịch trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030; hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác lợi thế của biển, núi, sông, gắn với bảo tồn đặc trưng văn hóa đồng bào Cơ Tu, văn hóa làng chài, các làng nghề truyền thống, các di tích, di sản văn hóa trên địa bàn…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho hay: “Định hướng của địa phương là để bà con làm du lịch trên những gì bà con gần gũi, thấu hiểu, từ nghề truyền thống đến những điệu múa, nhạc cụ, ẩm thực... Chúng tôi sẽ kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đầu tư mô hình lưu trú, phát triển các sản phẩm du lịch để tạo sinh kế bền vững cho bà con”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Thời gian qua, các giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu tiếp tục phát huy và kết nối với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Thời gian tới, ngành văn hóa mong muốn đồng bào tiếp tục giữ gìn, trao truyền và làm sống động các giá trị văn hóa, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”.