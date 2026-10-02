Đà Nẵng phát triển các tuyến vận tải đường thủy từ sông Hàn đến Cù Lao Chàm

Việc ban hành kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng về đường thủy nội địa, trên vịnh, ven biển và cảnh quan trên các tuyến vận tải. Cùng với đó, xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường thủy nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát triển vận tải đường thủy nội địa đến năm 2030 theo 2 giai đoạn.

Ngoài ra, kế hoạch nhằm phát triển đội tàu theo hướng đa dạng, ưu tiên khuyến khích phát triển các loại tàu có thiết kế hiện đại, tính an toàn cao, bảo vệ môi trường và phù hợp với cảnh quan trên các tuyến vận tải. Bảo đảm sự phát triển đồng bộ, cân đối giữa phương tiện vận tải, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và các điểm đến du lịch, điểm vận tải hàng hóa trên các tuyến đường thủy nội địa. Kiểm soát việc phát triển phương tiện phù hợp với kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP Đà Nẵng sẽ phát triển đội tàu đa dạng, ưu tiên phương tiện có thiết kế hiện đại, độ an toàn cao, thân thiện với môi trường; đồng thời bảo đảm đồng bộ giữa phương tiện, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và các điểm du lịch, vận tải hàng hóa.

Địa phương này cũng dự kiến phát triển tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2028, Đà Nẵng định hướng phát triển các tuyến vận tải hành khách trên sông Hàn, khu vực bán đảo Sơn Trà, Cửa Đại - Cù Lao Chàm, các tuyến từ bờ ra đảo, vịnh Đà Nẵng, sông Hội An - sông Thu Bồn và sông Đầm. Các tuyến có quy định cụ thể giờ hoạt động và kết thúc nhằm đảm bảo an toàn.

Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục phát triển các tuyến sông Cổ Cò - Cửa Đại; sông Cổ Cò - sông Vĩnh Điện - sông Thu Bồn; Nông Sơn - Hòn Kẽm Đá Dừng; các tuyến sông Hàn - sông Cổ Cò - sông Cẩm Lệ - sông Túy Loan - sông Yên; sông Cu Đê - sông Trường Định và tuyến thủy xã đảo Tam Hải.

Các đơn vị có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải được công bố phải xây dựng phương án kinh doanh vận tải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện trạng.

Bên cạnh vận tải hành khách, thành phố định hướng phát triển tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, du thuyền và vận tải hàng hóa trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, sông Vu Gia, sông Thu Bồn và sông Yên. Các phương tiện hoạt động phải đáp ứng quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, vùng hoạt động, sức chở và phù hợp với kết cấu hạ tầng từng tuyến.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải được công bố, căn cứ các quy định liên quan về hoạt động vận tải đường thủy nội địa để xây dựng phương án kinh doanh vận tải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện trạng (như cảng, bến, luồng) và gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn về việc thực hiện Kế hoạch và các quy định pháp luật có liên quan.

Các phương án cần xác định rõ nội dung như: Loại hình kinh doanh vận tải theo quy định; phạm vi hoạt động phương tiện, phương án neo đậu phương tiện, cảng, bến xuất phát và đích đến (có văn bản thống nhất với đơn vị quản lý khai thác cảng, bến dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động); thời gian thực hiện đầu tư phương tiện; đặc điểm phương tiện (cấp phương tiện, tổng công suất máy chính, kích thước cơ bản, khả năng khai thác, hình ảnh, bản vẽ hoặc tài liệu mô tả kiểu dáng phương tiện (nếu có)...

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện kế hoạch và các quy định liên quan. Hàng năm tổng hợp, rà soát nhu cầu phát triển phương tiện trên các tuyến. Ngoài ra, Tham mưu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố mở luồng, công bố đóng luồng đường thủy nội địa có hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố theo quy định.