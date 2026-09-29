Đà Nẵng phát triển 7 địa bàn du lịch trọng điểm phía Nam

Sông Tam Kỳ đoạn làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà. Ảnh: HẢI HOÀNG

Theo kế hoạch, 7 địa bàn được xác định là trọng điểm gồm các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh.

Thành phố lấy khu vực đô thị Tam Kỳ - Bàn Thạch - Hương Trà - Quảng Phú làm lõi phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ, giáo dục và kinh tế đêm; liên kết Phú Ninh, Tam Xuân, Tam Hải cùng các địa bàn lân cận để hình thành nhiều loại hình du lịch.

Định hướng xuyên suốt là phát triển bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, bảo đảm người dân tham gia tổ chức hoạt động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hưởng lợi từ du lịch.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đưa vào khai thác chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm, mỗi địa bàn hình thành ít nhất một sản phẩm đặc trưng.

Đồng thời, xây dựng và đưa vào khai thác 12-15 chương trình du lịch mới; khuyến khích phát triển khoảng 20-30 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng, homestay, farmstay và các mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái.

Các trải nghiệm du lịch cộng đồng tại xã đảo Tam Hải khiến du khách thích thú. Ảnh: Đ.L

Một số chỉ tiêu đáng chú ý là tỷ lệ khách hài lòng đạt từ 85%, khách quay lại từ 30% trở lên; lượng khách đến khu vực phía Nam vào năm 2030 ước đạt 1,5-2 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm và thời gian lưu trú từ 1-2 đêm.

Các điểm du lịch trọng điểm cũng được định hướng hoàn thiện giao thông kết nối, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác và biển chỉ dẫn.

Về sản phẩm, khu vực Tam Kỳ - Bàn Thạch - Quảng Phú - Hương Trà tập trung phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và sông nước với các điểm như Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bãi sậy sông Đầm.

Trong khi đó, Tam Thanh - Tam Tiến - Tam Hải được định hướng thành chuỗi trải nghiệm biển, đảo, cộng đồng, nghệ thuật và văn hóa làng chài; Hồ Phú Ninh cùng Hương Trà phát triển sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và trải nghiệm làng quê.

Hồ Phú Ninh là một trong những cảnh quan thu hút du khách ở khu vực phía Nam thành phố. Ảnh: P.N

Chuyển đổi số cũng là một nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đặt mục tiêu 100% điểm du lịch trọng điểm có wifi, mã QR tra cứu thông tin tối thiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; xây dựng bản đồ số toàn khu vực và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Kế hoạch còn định hướng từng bước ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin, quảng bá, dự báo nhu cầu và nâng cao trải nghiệm du khách.