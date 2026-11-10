Đà Nẵng phát triển 10.400 căn nhà ở cho thuê

Theo đánh giá, cùng với quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển và gia tăng dân số cơ học, nhu cầu về nhà ở tại Đà Nẵng ngày càng lớn. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, cơ cấu sản phẩm trên thị trường vẫn thiên về sở hữu. Thành phố xác định phát triển nhà ở cho thuê là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, thu hút và ổn định lực lượng lao động, đồng thời góp phần phát triển đô thị bền vững.

Tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 được Đà Nẵng xác định khoảng 10.400 căn hộ.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết, hiện nay thành phố đang quản lý hơn 10.794 căn nhà ở xã hội thuộc tài sản công, cùng với đó là hệ thống ký túc xá sinh viên, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và các dự án nhà ở xã hội cho thuê do doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho thuê lớn nhất vẫn đến từ khu vực tư nhân với khoảng 5.643 khu nhà trọ, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ, cung cấp hơn 31.200 phòng và căn hộ cho gần 65.000 người thuê. Theo tính toán, sau khi quy đổi và cập nhật số liệu thực tế, toàn thành phố hiện có khoảng 70.920 căn, phòng nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu cho gần 160.000 người. Trong đó, nhà ở xã hội cho thuê chỉ chiếm khoảng 23%, còn 77% là nguồn cung do người dân tự đầu tư xây dựng. Kết quả khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội năm 2026 cho thấy có 9.922 lượt tham gia khảo sát, trong đó 1.615 người lựa chọn hình thức thuê nhà, chiếm 16,3%. Các nhóm có nhu cầu thuê cao gồm công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người có công với cách mạng.

Dự báo dân số đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ đạt khoảng 3,1 triệu người, tăng thêm hơn 201.800 người so với năm 2026, ước tính nhu cầu nhà ở cho thuê mới phát sinh khoảng 8.800 căn hộ. Thành phố dự kiến đáp ứng thêm khoảng 1.600 căn hộ nhằm từng bước giải quyết nhu cầu của các hộ gia đình chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu. Tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 được xác định khoảng 10.400 căn hộ. Để đạt mục tiêu, Đà Nẵng sẽ huy động khoảng 11.568 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó, vốn đầu tư công khoảng 541 tỉ đồng; Quỹ Nhà ở thành phố khoảng 4.660 tỉ đồng; nguồn tài chính công đoàn khoảng 627 tỉ đồng; và nguồn vốn doanh nghiệp khoảng 5.740 tỷ đồng. Danh mục dự án dự kiến triển khai gồm các dự án cải tạo, chuyển đổi ký túc xá thành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại KCN Hòa Cầm, nhà ở xã hội công đoàn tại phường Hải Vân, các dự án nhà ở xã hội gắn với KCN Chu Lai và nhiều dự án do doanh nghiệp đầu tư. Tổng số căn hộ dự kiến hình thành từ các dự án này đạt khoảng 10.400 căn.

UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ khuyến khích hộ gia đình, cá nhân nâng cấp hệ thống nhà trọ, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ; tăng cường ứng dụng công nghệ số để quản lý thị trường cho thuê; đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm từng bước thay đổi tâm lý ưu tiên sở hữu nhà ở, hướng tới xem nhà ở cho thuê là một lựa chọn phù hợp, ổn định và bền vững trong quá trình phát triển đô thị hiện đại. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, dự báo cung - cầu và tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án phù hợp thực tế. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn, phát triển dự án và quản lý nhà ở cho thuê. Đối với các dự án cần bố trí vốn, số liệu về số căn hộ và nhu cầu vốn là ước tính, sẽ được cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp rà soát, thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo khả năng cân đối nguồn lực.