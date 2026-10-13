Đà Nẵng: Phát huy tối đa lợi thế từ các không gian phát triển mới

Toàn cảnh khu bến cảng Liên Chiểu giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng, với hệ thống tuyến đường dẫn nội bộ từng bước hình thành, tạo nền tảng kết nối khu vực cảng với mạng lưới giao thông phía sau cảng. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Không còn dừng lại ở việc thu hút vốn đơn thuần, định hướng mới đặt trọng tâm vào việc kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng làm thước đo cốt lõi. Đối với Đà Nẵng, Nghị quyết 10-NQ/TW chính là "kim chỉ nam" để thành phố phát huy tối đa lợi thế từ các không gian phát triển mới, Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế, qua đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính toàn cầu.

Tăng vốn, tăng giá trị

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn xác định khu vực đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Giai đoạn 2021–2025, thành phố thu hút hơn 2,07 tỷ USD vốn FDI. Lũy kế đến ngày 20/9/2026, thành phố có 1.162 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11,28 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu đã lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến đầu tư.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển các phòng nghiên cứu về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Khu Công viên phần mềm số 2 và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, qua đó đa dạng hóa các dòng vốn quốc tế và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, chỉ riêng 9 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút đạt 681,55 triệu USD, gấp khoảng 2,87 lần, tương ứng tăng khoảng 186,6% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố cấp mới 100 dự án với tổng vốn 522,22 triệu USD, tăng cả về số lượng dự án và đặc biệt là quy mô vốn so với 77 dự án, 145,77 triệu USD cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 142,46 triệu USD, gần gấp đôi cùng kỳ. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bức tranh kinh tế 9 tháng qua của thành phố.

Có thể nói, quy mô vốn FDI đang tăng nhanh hơn số lượng dự án là dấu hiệu tích cực về khả năng thu hút những dự án có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, vốn đăng ký mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị thực sự của dòng vốn nằm ở quá trình triển khai dự án, giải ngân, tạo việc làm chất lượng cao, đóng góp ngân sách, mở rộng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và hình thành các mối liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước...

Đây cũng chính là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo định hướng mới, khu vực FDI không chỉ được nhìn nhận như nguồn bổ sung vốn mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, phát triển nhân lực và mở rộng thị trường; đồng thời cần tăng tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, với thành phố Đà Nẵng, bài toán FDI trong giai đoạn mới nên được đặt theo một cách khác - Không chạy theo số lượng dự án, mà lựa chọn dòng vốn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Cảng Tiên Sa hiện vẫn duy trì hoạt động khai thác, tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa qua Đà Nẵng, trong khi cảng Liên Chiểu được đầu tư để mở rộng năng lực cảng biển của thành phố. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục theo dõi tiến độ các dự án đã được cấp phép, xử lý kịp thời những vướng mắc được doanh nghiệp phản ánh và duy trì hoạt động xúc tiến theo các lĩnh vực có tiềm năng.

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư

Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô rộng lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi phát triển. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm hai sân bay quốc tế là Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu với cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa và cảng Chu Lai; hình thành chuỗi logistics liên hoàn, gắn với cao tốc Bắc - Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông - Tây và các tuyến hàng hải quốc tế.

Thành phố đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch đặc sắc với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh, gồm: Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn; cùng hệ sinh thái đa dạng với bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, hệ thống bãi biển đẹp và vùng núi rừng hùng vĩ. Do đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng, đổi mới xúc tiến đầu tư và tăng hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, với quan điểm "thể chế đi trước, dòng vốn theo sau", thành phố đề xuất nhiều giải pháp nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao gắn với phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; trong đó, thành phố xác định tiếp tục phát triển khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới, gắn với Cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế; từng bước mở rộng không gian phát triển, hình thành các trung tâm logistics, kho ngoại quan và khu công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Thành phố cũng sẽ đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, tập trung tiếp cận trực tiếp các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ thông qua phát triển hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ mũi nhọn.

Các tuyến đường nội bộ tại khu vực cảng Liên Chiểu dần hình thành, kết nối các khu chức năng và tạo điều kiện tổ chức dòng phương tiện, hàng hóa trong tương lai. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Thành phố Đà Nẵng cũng đang phát huy vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, Đà Nẵng tập trung phát triển các sản phẩm tài chính mới, hình thành hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế, phát triển các mô hình tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối và mở rộng các kênh huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển, nhất là đối với các dự án hạ tầng chiến lược của thành phố.

Thành phố cũng xác định tăng cường liên kết vùng thông qua Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế, phát huy vai trò là cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển, góp phần hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng đồng bộ và xây dựng hệ sinh thái đầu tư hiện đại sẽ là những yếu tố quyết định. Thành phố Đà Nẵng quyết tâm phát triển Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.