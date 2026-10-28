Đà Nẵng phát huy tiềm năng bản địa, phát triển sản phẩm 'tinh hoa'

Du khách tìm hiểu sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại các điểm trưng bày. (Ảnh: THANH TÂM)

Hoa nở từ mo cau

Về xã Thạnh Bình, bên cạnh nổi tiếng với làng cổ Lộc Yên thơ mộng, nơi đây còn có nguồn nguyên liệu phong phú, trong đó là những vườn cau xanh bạt ngàn. Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào từ mo cau, nhiều chủ thể hợp tác xã đã mạnh dạn khởi nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công.

Hợp tác xã Nông nghiệp Kỹ nghệ Quảng Nam đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, thân thiện môi trường từ mo cau tự nhiên gồm: chén, đĩa, khay, hộp, quạt, muỗng… mang thương hiệu Mo cau Xứ Tiên.

Được thành lập từ năm 2020, đến năm 2022, Hợp tác xã được Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (WISE) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ghi nhận là 1 trong 29 doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Xã Thạnh Bình được mệnh danh là “thủ phủ cau” của xứ Quảng. (Ảnh: THANH TÂM)

Đến nay, sản phẩm của Mo cau Xứ Tiên đã đạt OCOP 4 sao, thị trường tiêu thụ với hơn 50 đại lý trong nước và đã có lô hàng xuất khẩu chính ngạch đi Hà Lan. Chị Phan Vũ Hoài Vui, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kỹ nghệ Quảng Nam cho hay: “Chúng tôi tiếp tục tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới với những sản phẩm mới hơn, có giá trị cao hơn”.

Cạnh đó, Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng cũng đang sản xuất 100 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ mo cau. Không gian nhỏ của hợp tác xã được giành một gian trưng bày các sản phẩm gồm túi xách, hoa, giỏ đựng, khay, hộp quà, lồng đèn và đồ trang trí… trong đó túi xách mo cau đã đạt OCOP 3 sao.

Với mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, sản phẩm của Cau Xanh Đất Quảng hiện được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu bình quân đạt khoảng 500 triệu đồng/năm.

Hợp tác xã cũng thu mua nguyên liệu từ các gia đình trong khu vực và tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 4 đến 6 triệu đồng/người.

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ mo cau. (Ảnh: THANH TÂM)

Có sẵn vườn cau trong nhà, sau khi tham gia Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng, chị Đào Thị Hồng Niên (46 tuổi) mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cung cấp nguồn nguyên liệu cho hợp tác xã. Chị Niên cũng tham gia làm sản phẩm mo cau với các chị em, mỗi tháng có thu nhập bình quân 6 triệu đồng.

Chị Niên chia sẻ: “Trước vườn cau chỉ trồng để thu hoạch trái, nay tận dụng được thêm nguyên liệu mo cau, cùng mọi người làm ra nhiều sản phẩm sử dụng trong nhà mang đến thu nhập ổn định tôi rất vui. Hiện gia đình đang đăng ký để tiếp tục mở rộng diện tích trồng cau”.

Nói về dự định trong thời gian tới, chị Võ Thị Thu Thôi, Giám đốc Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng thông tin: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký sản phẩm OCOP lên 4 sao, đồng thời có thêm nhiều mẫu mã mới và tăng cường các kênh xúc tiến thương mại, bán hàng để sản phẩm có mặt hơn trên thị trường cũng như tăng nguồn lợi cho bà con”.

Đa dạng kênh tiêu thụ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, năm 2026 thành phố thống nhất đưa 213 sản phẩm vào Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP. Đồng thời, tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới, nâng hạng sản phẩm OCOP, xây dựng Trung tâm OCOP cấp xã, đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và phát triển toàn diện sản phẩm OCOP gắn liền với định hướng du lịch nông thôn.

Các sản phẩm từ mo cau tham gia trưng bày, giới thiệu tại các hội thảo, chương trình xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)

Tính đến tháng 7/2026, toàn thành phố Đà Nẵng có 477 sản phẩm OCOP ở các nhóm: thực phẩm, đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Sản phẩm OCOP của thành phố được tiêu thụ thông qua 26 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đặc sản, các điểm du lịch, các sàn thương mại điện tử và nhiều kênh phân phối khác.

Từ đầu năm 2026, thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 124.000 hộ kinh doanh. Sau 3 tháng, đã có 25.000 hộ ứng dụng thực chất các giải pháp công nghệ, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử chuyên dùng.

Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu. Có 19 sản phẩm OCOP được xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Pháp và Hà Lan; doanh thu xuất khẩu ước đạt hơn 50 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đà Nẵng sẽ mở thêm các điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” góp phần quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. (Ảnh: THANH TÂM)

Cùng với đó, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030; Chương trình Xúc tiến thương mại làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường.

Gần đây nhất, 2 điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Koi Resort & Residence Đà Nẵng đã được Sở Công thương triển khai nhằm giới thiệu gần 100 sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Sở sẽ tiếp tục phối hợp vận hành thêm 2 điểm bán “Tinh hoa Đà Nẵng” tại khách sạn Sông Hàn; khách sạn Sheraton Danang và Marriott Danang Han River.

Những tháng cuối năm, Sở Công Thương sẽ tổ chức 4 chương trình quảng bá tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn; và Ngày hội thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026 nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” tại các địa điểm thu hút khách du lịch.