Đà Nẵng: Phát huy năng lực sáng tạo của phụ nữ trong đời sống văn hóa, nghệ thuật

Các nữ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Hội nghị là dịp để nữ văn nghệ sĩ các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ sĩ sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nghệ sĩ múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc sư… gặp gỡ, chia sẻ về hành trình sáng tạo và những giá trị mà người phụ nữ đang góp phần tạo dựng trong đời sống văn học, nghệ thuật thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nêu rõ, chủ đề “Nữ giới và sáng tạo: Bản lĩnh-Khát vọng-Cống hiến” của hội nghị không chỉ là ba từ khóa của một cuộc gặp mặt, mà còn là ba điều rất cần thiết đối với người làm nghệ thuật.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Nhấn mạnh người phụ nữ có một vị trí rất riêng trong đời sống văn học, nghệ thuật, ông Nguyễn Nho Khiêm cho rằng, điều đáng quý ở người nghệ sĩ không chỉ là số lượng tác phẩm hay những giải thưởng đã đạt được, mà còn là khả năng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt riêng, cảm nhận bằng trái tim riêng và tìm được cách biểu đạt riêng của mình.

“Đằng sau mỗi tác phẩm là một hành trình tích lũy vốn sống, lao động nghệ thuật, những niềm vui, nỗi buồn và cả những lúc khó khăn, hoài nghi. Với người phụ nữ, hành trình ấy đôi khi còn gắn với trách nhiệm gia đình và những hy sinh âm thầm ít được nói đến. Bởi vậy, những thành quả mà các nữ văn nghệ sĩ có được hôm nay càng đáng trân trọng”, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ.

Tại hội nghị, hai phiên tọa đàm với sự tham gia của 6 nữ văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực và thế hệ khác nhau đã chia sẻ về hành trình sáng tạo và những giá trị mà người phụ nữ đang góp phần tạo dựng trong đời sống văn học, nghệ thuật thành phố.

Các văn nghệ sĩ nữ “Trao ngọn lửa sáng tạo” tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Qua câu chuyện của các nữ văn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tọa đàm cũng đề cập đến việc bước ra khỏi vùng an toàn, giữ gìn bản sắc cá nhân, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và sự tiếp nối giữa các thế hệ văn nghệ sĩ.

Bày tỏ sự tâm đắc với nội dung “Trao ngọn lửa sáng tạo” tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho rằng, một lời nhắn chân thành từ người đi trước, một kinh nghiệm được chia sẻ đúng lúc hay một sự động viên dành cho người trẻ có thể tạo nên động lực rất lớn.

"Tôi mong ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục được trao đi không chỉ bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể: cùng sáng tác, cùng giới thiệu tác phẩm, hỗ trợ tài năng trẻ và mở rộng cơ hội để các thế hệ văn nghệ sĩ đồng hành với nhau", ông Nguyễn Nho Khiêm nói.