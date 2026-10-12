Đà Nẵng phát huy lợi thế, khơi thông nguồn lực phát triển

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tiếp xúc với cử tri còn có các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Duy Anh; PGS.TS Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.

Kiến nghị nhiều nội dung thiết thực

Cử tri phường Hải Châu đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, cải thiện chế độ đãi ngộ giáo viên, bảo đảm tính ổn định của sách giáo khoa và tăng cường giáo dục lịch sử cho học sinh. Trong đó, cần củng cố vị trí môn Lịch sử, nghiên cứu tăng thời lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp theo hướng sinh động, gắn với thực tiễn.

Liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, cử tri phường An Hải kiến nghị đổi mới phương thức tổ chức theo hướng minh bạch, công bằng, tăng cường giám sát độc lập và ứng dụng công nghệ. Về lâu dài, cần tách mục tiêu xét tốt nghiệp với tuyển sinh đại học, tạo điều kiện để các trường chủ động tổ chức thi tuyển hoặc đánh giá năng lực.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về quản lý thị trường trực tuyến, cử tri phường Hòa Cường đề nghị rà soát, sửa đổi quy định theo hướng tăng mức xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên mạng. Đồng thời, cần siết trách nhiệm pháp lý đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Từ thực tế tại cơ sở, cử tri phường Thanh Khê phản ánh quy mô tổ dân phố tăng sau sắp xếp, trong khi nhân lực giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng kinh phí hoạt động còn hạn hẹp.

Cử tri kiến nghị bố trí nguồn lực phù hợp để tổ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cần sớm xác định nguyên nhân, khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho học sinh; nghiên cứu phối hợp giữa khám sức khỏe định kỳ theo bảo hiểm y tế và chương trình khám miễn phí toàn dân, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi.

Đối với cơ chế phát triển thành phố, cử tri phường Sơn Trà đề nghị phát huy tính chủ động, khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm.

Về tổ chức bộ máy, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thủ tục hành chính, Bí thư Thành ủy cho biết, sau hơn một năm thực hiện, cơ bản đã đi vào ổn định. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho xã, phường.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Những thủ tục còn rườm rà, phải qua nhiều khâu trung gian, cần tiếp tục đơn giản hóa, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phải lên cấp thành phố để giải quyết những việc đã phân cấp cho cơ sở.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đã thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp và trang thiết bị giáo dục giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến trên 28.000 tỷ đồng.

Thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo rà soát cụ thể từng địa bàn, có phương án bổ sung giáo viên, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Về y tế, thành phố đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến ngày 5/10, có hơn 2,42 triệu lượt người được khám, đạt 79,14%. Đây là kết quả tích cực, nhưng cần tiếp tục tổ chức thuận tiện hơn, bảo đảm người dân được tiếp cận, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Về nhà ở, thành phố đang phấn đấu hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao; đồng thời, tiếp tục xử lý các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, công khai điều kiện, thủ tục mua, thuê nhà ở xã hội, tạo thuận lợi cho người có nhu cầu thực sự, nhất là công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về tình trạng ngập úng khi mưa lớn, Bí thư Thành ủy cho biết, thời gian qua, thành phố quan tâm đầu tư, cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực thường xuyên bị ngập, bước đầu mang lại hiệu quả khá rõ. Một số điểm ngập trước đây đã giảm ngập đáng kể.

Đối với những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, thành phố đã thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, với quy mô bố trí, ổn định 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư; tổng nhu cầu đầu tư xây dựng mới khoảng 3.417 tỷ đồng; tập trung triển khai theo thứ tự ưu tiên, trước hết là những nơi có nguy cơ cao.

Ở lĩnh vực phòng chống tội phạm, lừa đảo trên mạng và an toàn giao thông, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng và nền tảng thương mại điện tử để ngăn chặn các hình thức lừa đảo; tiếp tục xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là những hành vi trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

Nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ nhân dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,31%; riêng quý III tăng 11,83%.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, đầu tư và nhiều hoạt động kinh tế khác đang phục hồi và phát triển. Những kết quả này càng đáng trân trọng trong bối cảnh Đà Nẵng vừa thực hiện việc hợp nhất, mở rộng không gian phát triển, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định,Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Nhưng đồng thời, thành phố cũng phải chủ động hơn nữa trong việc nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới.

Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về hoạt động của chính quyền cơ sở như khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp..., Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc.

Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi.

Đối với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng cần chuyển mạnh từ tư duy ứng dụng đơn lẻ sang đổi mới phương thức quản trị, khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, đồng thời tổng kết thực tiễn để đóng góp cho quá trình hoàn thiện chính sách chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố đối với người dân; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri; phân loại rõ thẩm quyền, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết và phải thông tin kết quả trở lại cho cử tri theo dõi; đồng thời mong cử tri tiếp tục phát huy quyền giám sát của nhân dân.