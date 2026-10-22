Đà Nẵng phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong không gian phát triển mới

Toàn cảnh Hội An nhìn từ trên cao. (Ảnh: NGUYỄN ANH CƯỜNG)

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín.

Hội thảo nhằm tiếp tục đánh giá sâu sắc hơn những đóng góp của xứ Quảng và cảng thị quốc tế Hội An đối với công cuộc mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam; nêu ra những bài học lịch sử, kiến nghị các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định: Văn hóa và di sản là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Thành phố cần đổi mới tư duy quản lý, không chỉ bảo tồn di sản vật thể mà phải bảo tồn cả không gian sống, ký ức đô thị, tri thức dân gian và các thực hành văn hóa bản địa… gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Quá trình phát triển mới tuyệt đối không được làm đứt gãy mạch nguồn lịch sử, mà phải tiếp nối, phát huy di sản 555 năm xứ Quảng trong một diện mạo mới, đáp ứng yêu cầu của một đô thị biển hiện đại và hội nhập.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: ĐX)

Thành phố Đà Nẵng sẽ ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cùng các đề xuất khoa học có giá trị. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn và lý luận quan trọng giúp thành phố nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và nâng tầm giá trị di sản văn hóa trong không gian phát triển mới của thành phố.

Theo sử liệu, tháng 6/1471, vua Lê Thánh Tông thành lập Đạo Thừa tuyên thứ 13 của nước Đại Việt-Đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam nói chung, vùng đất xứ Quảng nói riêng, gắn với quá trình mở rộng không gian lịch sử-văn hóa, giao lưu phát triển kinh tế-xã hội, hình thành những tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất này trong các thế kỷ tiếp theo.

Trong hành trình 555 năm vùng đất xứ Quảng, đô thị thương cảng Hội An luôn giữ vị trí đặc biệt, từng là trung tâm giao thương quốc tế sôi động, phồn thịnh, nơi hội tụ các cộng đồng cư dân, kết nối những tuyến giao thương và diễn ra quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa nhiều quốc gia, dân tộc.

Hội thảo khoa học “Đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong hành trình 555 năm (1471-2026) (Ảnh: ĐX)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ 3 chủ đề chính, bao gồm quá trình hình thành, phát triển và vị thế của xứ Quảng và đô thị thương cảng Hội An trong lịch sử; Hội An và xứ Quảng trong mạng lưới giao thương quốc tế và giao lưu, tiếp biến văn hóa; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức kỳ vọng những trao đổi thảo luận và kiến nghị tại hội thảo sẽ gợi mở những hướng nghiên cứu mới, định hướng các giải pháp phù hợp gắn giữ gìn di sản với phát huy nguồn lực văn hóa, phục vụ mục tiêu phát triển hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Qua đó, góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.