Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, trước đó người dân người dân đã gọi điện thông báo về các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Trà My và xã Quế Phước. Từ đó, đội tìm kiếm đã triển khai hai tổ công tác đến các địa điểm được chỉ dẫn. Qua khai quật, lực lượng tìm kiếm phát hiện hai hài cốt cùng nhiều di vật.

Các di vật cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My, Tổ 3 phát hiện một hài cốt còn các đoạn xương ống chân, xương tay và 4 răng. Cùng vị trí này, tổ công tác tìm thấy quần áo, tấm tăng, bi đông và nút áo.

Tại thôn Phước Hội, xã Quế Phước, ngày 16/11, Tổ 4 khai quật, phát hiện một hài cốt còn các đoạn xương và một vỏ đạn AK và một đồng tiền xu.

Những di vật phát hiện tại hiện trường là căn cứ để tiếp tục đối chiếu, xác minh thông tin về các phần mộ.

TP Đà Nẵng phấn đấu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn tin được cung cấp.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 15/9, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn tiến độ dự tính 122 ngày. Trong hơn 25.600 ngôi mộ được kiểm tra, lấy mẫu, gần 13.800 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt 53,72%. Giai đoạn 2, TP Đà Nẵng phấn đấu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn tin được cung cấp.