Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời Nguyễn tại Thành Điện Hải

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (hàng đầu, thứ 3 trái sang) kiểm tra hiện trường khai quật súng thần công trong di tích Thành Điện Hải. Ảnh: HOÀNG VINH

Trưa 21/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát khu vực phát hiện súng thần công tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Tại hiện trường, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, sáng 21/10, đơn vị thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải phát hiện một khẩu súng thần công trong lúc đào đất di dời móng trụ điện nội khu.

Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang, có niên đại gần 200 năm, nằm dưới nền di tích Thành Điện Hải. Ảnh: Đ.VIỆT

Hiện vật nằm ở độ sâu khoảng 1,5m tại khu vực phía đông bắc di tích. Kết quả đo đạc, chụp ảnh hiện trường bước đầu xác định đây là khẩu súng thần công bằng gang được đúc dưới thời Nguyễn, dài 2,95m, có niên đại gần 200 năm.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện vật; đồng thời lập hồ sơ trình lãnh đạo thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

Hiện trường khai quật súng thần công tại di tích Thành Điện Hải. Ảnh: Đ.VIỆT

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, khẩu súng thần công vừa phát hiện có giá trị tư liệu lớn, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm bộ sưu tập súng thần công gắn liền với lịch sử Thành Điện Hải.

“Khẩu súng mới phát hiện là một trong những vũ khí từng được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng, gồm Thành Điện Hải và Thành An Hải. Hiện vật có giá trị này góp phần khẳng định, làm rõ hơn ý nghĩa cuộc chiến 1858 - 1860 của quân và dân Đà Nẵng”, ông Thiện nói.

Hiện Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ, bảo quản 17 khẩu súng thần công, trong đó 10 khẩu được tìm thấy ngay tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, Thành Điện Hải giữ vị trí quân sự trọng yếu trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình thiết kế theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là bộ phận then chốt trên phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược Đà Nẵng giai đoạn 1858 - 1860, Thành Điện Hải là một trong những căn cứ chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần kiên cường của quân dân địa phương.

Năm 2017, Thành Điện Hải được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là chứng tích tiêu biểu cho giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang giá trị lịch sử sâu sắc trong tiến trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.