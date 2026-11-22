Đàn voi hoang dã gồm các cá thể trưởng thành và voi con di chuyển trong khu vực rừng tự nhiên tại xã Quế Phước, TP Đà Nẵng. (Ảnh: TV)

Giữa những cánh rừng rộng lớn ở xã Quế Phước, sự xuất hiện của đàn voi hoang dã gồm 9 cá thể đang thu hút sự quan tâm của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng. Không chỉ được ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh, hoạt động của đàn voi còn được nhận diện thông qua những dấu vết để lại trong quá trình di chuyển và tìm kiếm thức ăn.

Theo ghi nhận của lực lượng chuyên trách, khu vực lâm phận Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, thuộc xã Quế Phước, là một trong những địa điểm đàn voi thường xuyên xuất hiện. Tháng 9/2026, hình ảnh đàn voi gồm 9 cá thể được Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng công bố. Đến giữa tháng 11, đàn voi tiếp tục được phát hiện tại khu vực chốt quản lý, bảo vệ rừng Khe Rong.

Để xác định khu vực hoạt động của đàn voi, lực lượng chuyên trách phải dựa vào nhiều dấu hiệu tự nhiên trong rừng. Trong đó, dấu chân và phân voi là những căn cứ quan trọng giúp nhận biết hướng di chuyển cũng như thời điểm đàn voi xuất hiện.

Tại khu vực gần chốt Khe Rong, những dấu tích còn khá mới được ghi nhận trên nền đất ẩm. Đáng chú ý, nhiều đống phân voi vẫn giữ được hình dạng, bên trong chứa các thành phần thực vật như thân cây, cỏ và lá rừng. Đây là những loại thức ăn tự nhiên của voi trong môi trường hoang dã.

Lực lượng chuyên trách kiểm tra dấu vết voi hoang dã để lại trong quá trình di chuyển, kiếm ăn. (Ảnh: TV)

Bên cạnh đó, các dấu chân có kích thước lớn in trên đất cũng cho thấy đàn voi đã di chuyển qua khu vực. Việc đối chiếu dấu chân, phân voi và những dấu hiệu khác giúp lực lượng quản lý rừng có thêm cơ sở theo dõi sự hiện diện của đàn voi, phục vụ công tác bảo tồn.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra, đối chiếu kích thước dấu chân voi in trên nền đất rừng nhằm xác định dấu vết và hướng di chuyển của đàn voi hoang dã. (Ảnh: TV)

Địa hình nơi đàn voi sinh sống chủ yếu là đồi núi, xen kẽ nhiều khe suối và những khu vực rừng có độ dốc lớn. Vào mùa mưa, việc tiếp cận các vị trí này càng khó khăn khi nước suối dâng cao, dòng chảy mạnh. Đây cũng là lý do công tác tuần tra, giám sát đòi hỏi lực lượng chuyên trách phải có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn.

Trước đó, trong quá trình theo dõi động vật hoang dã, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng đã sử dụng hệ thống bẫy ảnh để ghi nhận sự xuất hiện của đàn voi. Theo thông tin công bố hồi tháng 9/2026, đàn voi có tổng cộng 9 cá thể, trong đó có hai voi con, ước tính khoảng 2 tuổi và 5 tuổi. Các cá thể được ghi nhận có sức khỏe tốt, di chuyển linh hoạt trong môi trường tự nhiên.

Đáng chú ý, trước khi ghi nhận đàn voi 9 cá thể, khu bảo tồn từng phát hiện voi con qua hệ thống bẫy ảnh trong năm 2025. Những hình ảnh này cho thấy hoạt động sinh sản tự nhiên của voi hoang dã vẫn đang diễn ra tại khu vực.

Việc đàn voi xuất hiện với nhiều thế hệ, trong đó có các cá thể voi con, là tín hiệu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định của quần thể, việc bảo vệ sinh cảnh, nguồn thức ăn và không gian di chuyển của voi vẫn là yêu cầu quan trọng.

Thực tế, các dấu vết ghi nhận trong rừng không chỉ giúp xác định sự hiện diện của đàn voi mà còn cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát, quản lý động vật hoang dã. Qua đó, lực lượng chức năng có thể chủ động hơn trong việc theo dõi tập tính, phạm vi hoạt động và hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường sống tự nhiên.

Giữa đại ngàn Quế Phước, những dấu chân voi in trên đất rừng là minh chứng cho sự hiện diện của một quần thể động vật hoang dã quý hiếm. Bảo vệ được không gian sinh tồn của đàn voi cũng chính là góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng và nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của TP Đà Nẵng.