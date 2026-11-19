Hai tấm bia khắc tên liệt sĩ cùng thông tin đơn vị được phát hiện tại xã Quế Phước (TP Đà Nẵng). Ảnh: QUANG CƯỜNG

Tấm bia phát hiện cùng hài cốt thứ nhất có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tổ công tác số 4 còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK.

Hài cốt thứ hai phát hiện cùng tấm bia có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”.

Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo. Những dòng chữ trên 2 tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.

Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm tại xã Quế Phước. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Cùng ngày, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm một hài cốt tại thôn Trà Dương, xã Trà My. Tuy nhiên, phần hài cốt đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Di vật phát hiện cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.