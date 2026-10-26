Đà Nẵng: Phát hiện 26 người nước ngoài làm việc không có giấy phép tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2

Ngày 26/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Thăng Trường kiểm tra đột xuất một công trường xây dựng thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng 2, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng.

Nhiều người nước ngoài làm việc không có giấy phép tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc tại công trường nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.