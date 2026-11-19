Khu vực nơi lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ tạu xã Quế Phước. Ảnh: QS.

Ngày 19/11, trao đổi với PV báo Đại đoàn kết, Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng đội tìm kiếm quy tập, hài cốt liệt sĩ, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tìm kiếm, khai quật tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng 2 tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên và đơn vị.

Cùng ngày, Tổ công tác số 3, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng phát hiện thêm một hài cốt tại thôn Trà Dương, xã Trà My.

Tại thôn Thạch Bích, hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Đáng chú ý, tấm bia tìm thấy tại vị trí này có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên còn đọc được là “Tô Ng... Lang”, cùng thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK.

Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia đi kèm có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Các di vật khác được tìm thấy gồm mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Phát hiện 2 tấm bia khắc tên liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: QS.

Theo Trung tá Mai Anh Tuấn, những thông tin còn lưu lại trên hai tấm bia được xác định là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử, từng bước xác minh danh tính các liệt sĩ.

Trong khi đó, tại thôn Trà Dương, xã Trà My, hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, các đoạn xương ống chân vỡ vụn. Nhiều di vật được tìm thấy tại hiện trường gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ cùng các giấy tờ, tư liệu liên quan.

Mọi thông tin có thể cung cấp cho Ban CHQS các xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.