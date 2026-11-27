Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng – Trưởng Ban Vận động khẳng định: Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Hướng về biển, đảo là hướng về những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ, những gia đình đang lao động, sinh sống nơi đầu sóng. Sự chung tay từ đất liền sẽ góp phần chăm lo đời sống, tiếp thêm niềm tin để quân và dân nơi biển, đảo vững vàng công tác, yên tâm lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay hướng về quân, dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Lãnh đạo thành phố cho biết, với Đà Nẵng, trách nhiệm ấy luôn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Thời gian qua, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quân và dân đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK-I; đồng thời gìn giữ, giới thiệu các tư liệu lịch sử, pháp lý về Hoàng Sa để các thế hệ hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam".

Thay mặt Ban Vận động, Phó Chủ tịch UBND TP kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân thành phố, bằng tình cảm và khả năng của mình, tích cực góp sức ủng hộ Quỹ. “Mỗi sự đóng góp tự nguyện, dù lớn hay nhỏ, đều đáng quý. Khi cùng chung tay, chúng ta có thêm nguồn lực chăm lo đời sống và động viên quân, dân nơi biển, đảo. Hãy chung tay vì biển, đảo Việt Nam! Hãy góp sức cùng quân và dân nơi đầu sóng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!” – ông Trần Nam Hưng kêu gọi.

Tại lễ phát động, Ban Vận động đã tiếp nhận ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để đợt vận động đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan thường trực Ban Vận động) chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đóng góp, tổ chức tiếp nhận, công khai kết quả và chuyển các khoản ủng hộ về Quỹ đúng quy định; bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Vận động Trần Nam Hưng tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Ban Vận động đã tiếp nhận ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời trực tiếp tiếp nhận đóng góp tại thùng ủng hộ. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng thông tin, hướng dẫn cụ thể việc đăng ký và các phương thức đóng góp theo quy định.